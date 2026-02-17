FREEMAIL
PROVOKATIVNA KAMPANJA /

Sydney Sweeney zapalila mreže: Pozirala za kolekciju donjeg rublja inspiriranu estetikom 80-ih

Sydney Sweeney zapalila mreže: Pozirala za kolekciju donjeg rublja inspiriranu estetikom 80-ih
Foto: Profimedia

Nova linija razlikuje se od ranijih kolekcija po uniseks krojevima i pamučnim materijalima

17.2.2026.
21:35
Hot.hr
Profimedia
Glumica Sydney Sweeney (28) ponovno je pozirala u donjem rublju za svoj brend Syrn, a nova kolekcija “Midnight Snack” oslanja se na estetiku 80-ih godina. Kampanja je vizualno nadahnuta filmom Riskantan posao, a fotografije donose zavodljiv, ali minimalistički stil.

Provokativna estetika i uniseks pristup

U kampanji Sweeney pozira uz muškog modela kako bi predstavila uniseks kolekciju izrađenu od pamučnih materijala. Na fotografijama nosi svijetloplavu košulju i donje rublje jednostavnog kroja, uz prirodniju šminku i opuštenu frizuru.

Nova linija razlikuje se od prethodnih kolekcija “Zavodnica” i “Romantična” po rodno fluidnom dizajnu i naglašenoj jednostavnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SYRN by Sydney Sweeney (@syrn)

Promocija trenda vidljivog donjeg rublja

Zvijezda filma Samo ne ti kolekciju aktivno promovira i izvan studija. Nedavno je u New York prošetala kombinacijom koja uključuje vidljivo donje rublje, čime je dodatno istaknula trend slojevitog odijevanja i ležerne estetike inspirirane prošlim desetljećima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SYRN by Sydney Sweeney (@syrn)

Nova kolekcija dostupna je za kupnju od danas.

POGLEDAJTE VIDEO:Kaštelani spalili krnju i završili pokladno slavlje: 'Podjele pripadaju prošlosti'

Sydney SweeneyDonji Ves
