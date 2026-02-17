Horor u Turskoj: Navijač bacio predmet na pomoćnog suca, utakmica odmah prekinuta

Turske niže nogometne lige ponovno su u središtu pozornosti zbog incidenta koji je zasjenio samu igru. Tijekom susreta Malatya provincijske regionalne lige, pete razine turskog nogometnog sustava, pomoćni sudac završio je bez svijesti nakon što je pogođen predmetom bačenim s tribina.

Utakmica između Darendesporа i Girmanasporа imala je veliki rezultatski značaj. Gosti su vodeća momčad prvenstva i nalaze se u odličnoj poziciji za plasman u doigravanje za viši rang, dok je domaćin u lokalnom derbiju pružio snažan otpor.

Nakon izjednačenog susreta, Darendespor je u 87. minuti postigao pogodak koji je izazvao oduševljenje domaćih navijača. No slavlje je kratko trajalo. Pomoćni sudac Hakan Başkurt signalizirao je zaleđe i poništio pogodak, što je izazvalo burnu reakciju s tribina.

Ubrzo su prema terenu počeli letjeti različiti predmeti. Situacija je eskalirala nekoliko minuta kasnije, kada je jedan od bačenih objekata izravno pogodio pomoćnog suca u glavu. Başkurt je zadobio tešku posjekotinu iznad obrve i nakratko izgubio svijest, nakon čega mu je pružena liječnička pomoć.

Incident je imao izravne posljedice na ishod susreta. Nadležno tijelo natjecanja registriralo je utakmicu službenim rezultatom 0:3 u korist Girmanasporа, čime su domaći navijači svojim postupkom nanijeli ozbiljnu štetu vlastitom klubu.

Ovaj događaj još je jedan u nizu sigurnosnih incidenata koji bacaju sjenu na turski nogomet i ponovno otvaraju pitanje zaštite sudaca i svih sudionika utakmica u nižim ligama.

