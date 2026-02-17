Vučić opet trabunjao o Hrvatskoj i Kosovu: 'Formiraju vojni savez da razore Srbiju'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u utorak iz Indije da je proglašenje nezavisnosti Kosova prije 18 godina događaj koji je označio početak rušenja svjetskog poretka, prenosi RTS.

"Jasno je da je ta Pandorina kutija nepravde, razaranja suverenih država, krenula upravo tada odlukom moćnih, koji tada nisu brinuli ni marili za međunarodno pravo. Mislili su da su svemoćni i svemogući, da su božji izaslanici koji svojim oružjem i oruđem i velikim bogatstvom mogu dijeliti pravdu ognjem i mačem kako žele, pravdajući to višim ciljevima sprječavanja humanitarnih katastrofa", rekao je Vučić, koji u Indiji boravi na Samitu o umjetnoj inteligenciji.

"Na kraju su sebe doveli u poziciju da se danas nalaze u istoj situaciji da od istog tog ognja i mača stradaju i da moraju objašnjavati i koristiti iste argumente kao mi prije 18 ili 27 godina", dodao je Vučić.

'Formirali su savez da bi nas napali'

Tvrdi i da Albanci u Prištini i 18 godina nakon proglašenja neovisnosti Kosova ne pokušavaju razgovarati sa Srbima u Beogradu. Naveo je da misle da će neka viša sila slomiti i srušiti Srbiju. "Zato i sudjeluju u formiranju novog vojnog saveza koji bi trebao razoriti i uništiti Srbiju u potpunosti", tvrdi Vučić, pritom misleći na trilateralnu suradnju Hrvatske, Kosova i Albanije.

"Oni su formirali vojni savez da bi nas napali. Nije vojni savez formiran za obrambene ciljeve. Zašto bi im to trebalo? Hrvatska i Albanija su u NATO-u. Neće Srbija ratovati protiv Amerike, Njemačke ili Francuske", govori Vučić i dodaje da su formirali savez kako bi dočekali priliku da izbije sukob između Europe i Rusije pa da onda mogu pregaziti Srbiju iz više različitih pravaca.

