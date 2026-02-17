Rakitić poklonio dres vrhunskom sportašu: Pogledajte gestu koja je sve ugodno iznenadila

Ivan Rakitić, jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša, nedavno je priredio simpatičan trenutak sportskog prijateljstva s vrhunskim srpskim vaterpolistom Dušanom Mandićem.

Trofejni 31-godišnjak, koji važi za jednog od najboljih igrača svijeta, podijelio je fotografiju na društvenim mrežama na kojoj pozira uz Rakitića, a posebnu pažnju privukla je gesta hrvatskog nogometaša – darovao mu je potpisani dres Hajduka s osobnom posvetom.

Uz fotografiju, Mandić je uputio dirljivu poruku Rakitiću: “Uspjeh je ljepši kada se dijeli s onima koji ga razumiju. Međusobno poštovanje koje pomiče granice. Trofeji govore sami za sebe, ali karakter još glasnije. Hvala ti i van terena šampion.”

Ova gesta brzo je izazvala pozitivne reakcije među pratiteljima i sportskom javnošću, ističući međusobno poštovanje dvaju vrhunskih sportaša, bez obzira na sportsku disciplinu.

Rođen u Kotoru, Dušan Mandić etablirao se kao jedan od ključnih igrača srpskog vaterpola. U svojoj bogatoj karijeri osvojio je tri olimpijska zlata sa Srbijom – u Riju 2016., Tokiju 2020. i Parizu 2024., gdje je proglašen MVP-jem turnira i najboljim strijelcem.

Na klupskoj razini, Mandić je višestruki osvajač LEN Lige prvaka, nastupajući za Partizan, Pro Recco i Ferencváros, te niz domaćih titula u Italiji i Mađarskoj. Nedavno, u siječnju 2026., bio je ključni igrač u osvajanju europskog prvenstva sa Srbijom, zabivši četiri gola u finalu protiv Beograda. Trenutno nastupa za mađarski Ferencváros.

