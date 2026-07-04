Slovak (63) naočalama potajno snimao golu djecu: Policija pronašla sporni materijal

Istarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad slovačkim državljaninom (63) kojem se sumnjiči za iskorištavanje djece za pornografiju.

Muškarca je 2. srpnja oko 16.30 sati u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao djelatnik zaštitarske tvrtke. Prema policiji, Slovak je naočalama kriomice snimao golu djecu, nakon čega ga je zaštitar zadržao do dolaska policije.

Policajci su proveli kriminalističko istraživanje i kod osumnjičenog pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Foto: PU istarska

Nakon dovršetka istrage, osumnjičeni je 3. srpnja poslijepodne uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.

Policija ističe da ovakvi slučajevi pokazuju koliko je važno da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje i odmah reagiraju. Apeliraju i na roditelje da paze na djecu na plažama te da ih obuku u kupaće kostime.

Ako primijete osobu koja sumnjivo snima djecu, iz policije poručuju da odmah nazovu 192.