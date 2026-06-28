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POLICIJA UPUTILA APEL /

Pedofil iz Srbije u Istri potajno snimao golu djecu na plaži: Zaštitar ga uhvatio na djelu

Pedofil iz Srbije u Istri potajno snimao golu djecu na plaži: Zaštitar ga uhvatio na djelu
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je pronašla sporne snimke

28.6.2026.
10:42
danas.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija
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Istarska policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim državljaninom Srbije kojeg sumnjiče za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

Kriomice snimao djecu

Incident se dogodio u četvrtak oko 17.30 sati kada je muškarca uočio djelatnik zaštitarske tvrtke kako potajno snima nagu djecu, nakon čega je uhićen. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je pronašla sporne snimke.

Muškarac je u petak u večernjim satima, uz kaznenu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Također, protiv njega je proveden postupak sukladno odredbama Zakona o strancima.

Policija uputila apel roditeljima

Iz policije su poručili kako ovakvi slučajevi pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju i privođenje počinitelja.

Također apeliraju na roditelje da paze na svoju djecu, prate gdje su i što rade na plaži te da im odjenu kupaće kostime. Pozivaju građane da, ukoliko uoče sumnjivu osobu koja snima djecu, odmah pozovu policiju na broj 192.

 

PlažaIstraPedofilDjeca
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