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MOOOLIM!? /

Mojmira: Rode više nisu tako vitke, debljaju se zbog junk fooda!

Možda su dosad rode bile poznate kao elegantne ptice, vitkog tijela, ali stvari se mijenjaju. Rode su sve deblje i deblje i to zbog junk fooda. Mooolim!?

I to doslovno junk fooda, odnosno smeća.

Rode se sve češće hrane na odlagalištima otpada, gdje prebiru po ostacima ribe, mesa, tu se nađu glodavci, kukci, gliste. A kako hranu ne moraju aktivno tražiti debljaju se i sve manje migriraju.

Sve to otkrili su znanstvenici u Poljskoj. Veliki problem su teški metali i plastika kojima su izložene na takvim odlagalištima. Pa su poljski istraživači kod nekih roda otkrili oštećenja DNK upravo zbog loše prehrane.

Dakle, vratit će se rode, samo deblje...

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8.7.2026.
22:49
RTL Direkt
MolimRodeJunk Food
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