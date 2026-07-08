Plenković komentirao Dalića: 'Meni je iskreno žao, a evo što on mora rastumačiti'

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PREMIJEROVA REAKCIJA /

Premijer Andrej Plenković u utorak je komentirao odlazak Zlatka Dalića, koji je nakon devet godina napustio klupu hrvatske nogometne reprezentacije.

"Ovo je očito njegov odabir, u nekom trenutku ljudi donose velike, strateške, životne odluke. Meni je iskreno žao", rekao je premijer.

"Ovo što se dogodilo na ovom prvenstvu nije poraz, ovo je nepravedno ispadanje prerano. Sigurno nije trebao ići radi ovoga rezultata. Je li se u nekom trenutku zasitio, to on mora rastumačiti", dodao je Plenković.