Borba za Olimpijski odbor, Primorčev protukandidat odgovorio: 'On je marioneta'
Srpanj je mjesec odluke o novom čelniku Hrvatskog olimpijskog odbora. Iako će na samom kraju biti poznato tko od dva kandidata preuzima tu funkciju - već sada oba tvrde da imaju dovoljnu potporu
Predao je 59 potpisa s kojima će na izbore za čelnog čovjeka hrvatskog olimpijskog saveza. Dragan Primorac tako tvrdi - njegova je pobjeda gotova stvar.
“Kad ove potpise pretvorite u glasove vi imate dovoljno glasova za pobjedu i samim time je već sada ova utrka završena", kaže Primorac.
No, potpisi nisu isto što i glasovi na izborima, uzvraća njegov protukandidat Josip Varvodić.
"Jedino što je bitno je da je glasanje tajno - ovo je skupila direktorica HOO-a i glavni tajnik čija je on marioneta", govori. Varvodić kaže da će potpise predati zadnji dan prije isteka roka.
Pravo glasa na skupštini imaju 101 institucija koje predstavljaju saveze i 7 pojedinaca.
Kako se bira čelnik HOO-a?
Članova Skupštine HOO s pravom glasa je tako 108. No glasova je ukupno 155 zato što olimpijski sportovi imaju svaki po dva glasa, a svi ostali članovi po jedan. Za pobjedu je potrebno minimalno 78 važećih glasova.
Kampanja se zahuktava iz dana u dan. Pljušte i međusobne optužbe za pritiske prema savezima. Iz stožera Dragana Primorca upiru prstom u suprotni tabor.
"Mi smo ljudi koji spajaju, a ne razdvajaju druga strana razdvaja i igra šporko", tvrdi predsjednik hrvatskog dizačkog saveza Boško Čavka.
Varvodić odgovara: "Za Primorca radi HOO koji bi trebao biti neovisan prema bilo kojoj strani".
Primorac uvjerava da nitko na odbor ne može utjecati.
I iz Hrvatskog olimpijskog odbora takve optužbe Vardovića odbacuju i tvrde kako svi kandidati imaju jednak tretman. Da favorita nemaju poručuju i iz vlade.
"HDZ neće ulaziti u izbor, to prepustimo sportašima da odluče. Mi želimo da sport bolje funkcionira", poručuje ministar graditeljstva Branko Bačić.
Vruća kampanja
I Primorac hvali što je predsjednik Vlade rekao da nema mjesta politici u sportu.
"Ja očekujem potporu Vlade nakon što pobijedim na izborima jer i oni žele da uvedu reda u sportski savez", dodaje Vardović.
Potpora Varvodiću stiže i iz Kluba olimpijaca. "Imamo tri mandata u Skupštini, odnosno tri glasa. Naši predstavnici nose na Skupštinu stav Hrvatskog kluba olimpijaca", poručuje njegov potpredsjednik Tomislav Paškvalin.
Vruća sportska kampanja za nasljednika Zlatka Mateše u jeku skandala koji potresaju sportske saveze i olimpijski odbor, nakon afere Pavlek, tako ide dalje.
"Riješit ću vam ja sada mikrofone", poručio je Primorac.
Riješio je tako Primorac predaju potpisa. A koliko će se njih zaista i pretočiti u glasove bit će jasno 29. srpnja kada će se održati skupština i olimpijskog odbora i tajno glasanje.