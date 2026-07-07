Borba za Olimpijski odbor, Primorčev protukandidat odgovorio: 'On je marioneta'

Predao je 59 potpisa s kojima će na izbore za čelnog čovjeka hrvatskog olimpijskog saveza. Dragan Primorac tako tvrdi - njegova je pobjeda gotova stvar.

“Kad ove potpise pretvorite u glasove vi imate dovoljno glasova za pobjedu i samim time je već sada ova utrka završena", kaže Primorac.

No, potpisi nisu isto što i glasovi na izborima, uzvraća njegov protukandidat Josip Varvodić.

"Jedino što je bitno je da je glasanje tajno - ovo je skupila direktorica HOO-a i glavni tajnik čija je on marioneta", govori. Varvodić kaže da će potpise predati zadnji dan prije isteka roka.

Pravo glasa na skupštini imaju 101 institucija koje predstavljaju saveze i 7 pojedinaca.

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Članova Skupštine HOO s pravom glasa je tako 108. No glasova je ukupno 155 zato što olimpijski sportovi imaju svaki po dva glasa, a svi ostali članovi po jedan. Za pobjedu je potrebno minimalno 78 važećih glasova.

Kampanja se zahuktava iz dana u dan. Pljušte i međusobne optužbe za pritiske prema savezima. Iz stožera Dragana Primorca upiru prstom u suprotni tabor.

"Mi smo ljudi koji spajaju, a ne razdvajaju druga strana razdvaja i igra šporko", tvrdi predsjednik hrvatskog dizačkog saveza Boško Čavka.

Varvodić odgovara: "Za Primorca radi HOO koji bi trebao biti neovisan prema bilo kojoj strani".

Primorac uvjerava da nitko na odbor ne može utjecati.

I iz Hrvatskog olimpijskog odbora takve optužbe Vardovića odbacuju i tvrde kako svi kandidati imaju jednak tretman. Da favorita nemaju poručuju i iz vlade.

"HDZ neće ulaziti u izbor, to prepustimo sportašima da odluče. Mi želimo da sport bolje funkcionira", poručuje ministar graditeljstva Branko Bačić.

Vruća kampanja

I Primorac hvali što je predsjednik Vlade rekao da nema mjesta politici u sportu.

"Ja očekujem potporu Vlade nakon što pobijedim na izborima jer i oni žele da uvedu reda u sportski savez", dodaje Vardović.

Potpora Varvodiću stiže i iz Kluba olimpijaca. "Imamo tri mandata u Skupštini, odnosno tri glasa. Naši predstavnici nose na Skupštinu stav Hrvatskog kluba olimpijaca", poručuje njegov potpredsjednik Tomislav Paškvalin.

Vruća sportska kampanja za nasljednika Zlatka Mateše u jeku skandala koji potresaju sportske saveze i olimpijski odbor, nakon afere Pavlek, tako ide dalje.

"Riješit ću vam ja sada mikrofone", poručio je Primorac.

Riješio je tako Primorac predaju potpisa. A koliko će se njih zaista i pretočiti u glasove bit će jasno 29. srpnja kada će se održati skupština i olimpijskog odbora i tajno glasanje.