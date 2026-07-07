Varvodić poslao jasnu poruku protivniku Primorcu: 'Povjerenje se ne gradi pred kamerama...'

Uoči izbora za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Josip Varvodić ostvario je prvu malu pobjedu u borbi s Draganom Primorcem. Prema neslužbenim informacijama, Klub olimpijaca dao mu je većinsku podršku na internom glasovanju.

Navodno je Varvodić dobio 13 glasova, Primorac jedan, dok je jedan član bio suzdržan. Rezultati glasovanja nisu službeno potvrđeni jer je izbor bio tajan.

Izvanredni izbori za novog predsjednika HOO-a održat će se 29. srpnja, nakon ostavke dugogodišnjeg predsjednika Zlatka Mateše. Za pobjedu će biti ključni glasovi sportskih saveza, klubova i ostalih članica HOO-a.

U nastavku donosimo cijelo priopćenje Josipa Varvodića:

"Zahvaljujem Hrvatskom klubu olimpijaca na jasnoj, snažnoj i nedvosmislenoj podršci mom timu i meni. Kada podrška dolazi od ljudi koji su stvarali hrvatski sport, osvajali medalje i gradili njegov ugled, onda to nije pitanje brojki, nego kredibiliteta. I to je razlika koju nije moguće odglumiti na konferenciji za medije.

U proteklim danima svjedočimo pojačanoj potrebi našeg protukandidata za javnim nastupima i demonstracijama potpisa. Razumljivo je da se u nedostatku sadržaja traži forma, ali hrvatski sport je odavno prerastao politiku dojma i improvizacije. Ne želimo sudjelovati u kampanji brojanja papira pred kamerama. Želimo kampanju u kojoj se govori o programu, transparentnosti i konkretnim promjenama koje hrvatski sport čine poštenijim, učinkovitijim i usmjerenim na sportaše, a ne na strukture.

Važno je ponoviti nešto što se uporno prešućuje: potpis nije glas. Glasanje je tajno i održava se 29. srpnja. Upravo zato poštujemo pravo svakog člana Skupštine HOO-a da donese odluku bez pritiska, na temelju onoga što vidi i čuje u ovoj kampanji.

S jedne strane imamo pristup koji se svodi na prezentaciju i percepciju. S druge strane stoji čovjek iz sporta, s jasnim iskustvom i namjerom da uvede red, transparentnost i odgovornost u sustav koji to predugo čeka. Podrška koju dobivam – od olimpijaca, sportskih djelatnika i saveza – nije rezultat kampanje, nego povjerenja. A povjerenje se ne gradi u nekoliko dana niti pred kamerama, nego godinama rada i jasnim stavovima.

Zato ne ulazimo u rasprave o tome tko ima više potpisa na papiru. Moj protukandidat ima previše iskustva kako ne bi znao da se predsjednik bira tajnim glasovanjem 29.

srpnja, a ne sakupljanjem potpisa iza kojih stoje pritisci i ucjene. To jednostavno nije razina na kojoj želimo voditi ovu kampanju. Zato će se morati suočiti sa surovom realnosti kada na dan izbora shvati da je veliki broj potpisa ostao samo to, potpis koji se nije pretvorio u glas.

Pozivam sve saveze i članove Skupštine da svoju odluku donesu slobodno i bez ikakvih kalkulacija. Hrvatski sport treba hrabre i odgovorne odluke – a za njih je potreban samo jedan uvjet: da ostanu vjerni sebi i onome što je najbolje za sport. Obećajem da sam uz sve vas!

Kao budući predsjednik, jamčim da ću čvrsto stajati iza sportaša, saveza i svih legitimnih odluka koje donosite u interesu hrvatskog sporta. Upravo zato vjerujem da je važno da sustav vode ljudi koji sport razumiju iznutra. Jer na kraju, jedino što će se zaista brojati nisu potpisi.

Najprecizniji pokazatelj njihove stvarne težine bit će većina glasova koje ću dobiti 29. srpnja 2026., glasovima koji su utemeljeni na povjerenju bez pritiska i agresivnosti u procesu tajnog glasovanja. A 29. srpnja 2026. bit će i dan kada će postati jasno da hrvatski sport bira vodstvo koje dolazi iz sporta sa željom i snagom da uvede kvalitetne i nužne promjene - a ne iz potrebe za novom važnom pozicijom", u potpisu Josip Varvodić.