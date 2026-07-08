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VLADA STEŽE REMEN /

Ništa od povišica, i to ne samo u javnim i državnim službama: 'Sezona nije podbacila, ne vidim dramu'

Plaća u javnom sektoru u tri godine rasla je 63 posto, upozoravaju u Udruzi poslodavaca, a nova zapošljavanja ne staju. U Vladi poručuju da proračun nije ugrožen ali priznaju da novog rasta plaća neće biti, i ne samo u državnim i javnim službama

8.7.2026.
14:37
Katarina Brečić
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Da se ne slažu s izmjenama Zakona o visokom obrazovanju jer dio nastavnika nema jednake šanse u napredovanju, Sindikat znanosti pokazao je akcijom pred Ministarstvom obrazovanja.

A da se protive stavu Vlade da od iduće godine nema rasta plaća, govore već duže. I čekaju jesenske pregovore.

"Koliko vidimo turistička sezona nije podbacila i prihodi od PDV-a se pune dobro. Ne vidim da se događa išta dramatično. Vlada ima prostora za povećanje plaća svih zaposlenika u javnim službama", poručuje glavni tajnik Sindikata znanosti Matija Kroflin.

Sindikati ogorčeni 

Zamrzavanje plaća ne odnosi se samo na 250 tisuća zaposlenih u državnim i javnim službama, već i na izvanproračunske korisnike.

"Moram reći da je ministar financija obavio razgovore sa zaposlenicima u javnim poduzećima. Gdje im je jasno naznačio da očekuje od uprava javnih poduzeća, da plaće prate dogovore sa socijalnim partnerima", kaže ministar graditeljstva Branko Bačić. 

Plaća u javnom i državnom sektoru u tri godine rasla je 63 posto, navode u Udruzi poslodavaca, i to potpaljuje inflaciju. Ove godine plaće rastu u tri navrata po jedan posto, podsjećaju.

"I taj rast od tri posto, kad ga nadodamo na situaciju da je broj zaposlenih i državnom i javnom sektoru samo u ovoj godini porastao tri posto, znači da trošak rada u ovoj godini trošak na plaće raste 800 milijuna", ističe Irena Weber. 

Sindikati ne pristaju na tezu da su plaće u javnim službama krivac za inflaciju. 

Vlada: Proračun nije ugrožen

"Ni jedna skupina radnika ne može biti talac države i da se stavi meta jer to jako ružno zvuči u javnosti", dodaje predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović. 

U Vladi pak kažu da proračun nije ugrožen i da neće doći ni do kakvog reduciranja prava.

"Na tragu opreznog i odgovornog raspolaganja jamči stabilnost i sigurnost, kroz rast gospodarstva", uvjerava ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. 

Cilj je da proračunska rupa, ističu u Vladi, ne bude veća od tri posto BDP-a, jer tako nalažu kriteriji eurozone. Pa su dvije godine do izbora krenuli u štednju, rezanje potrošnje i zamrzavanje gospodarstva. 

PlaćePovišiceVladaJavni SektorDrzavni Sektor
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