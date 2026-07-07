Bura nije šala, a SUP može biti opasan: Doznajete kako se ne ponašati na moru

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Čudesan pothvat! Pogledajte kako je Čileanac 'uredio' automobil
Objasnite svojim gostima da bura nije šala. Doduše malo izravnije je to na Facebooku napisao član Lučke kapetanije Makarska. Nakon što je zajedno s cijelom ispostavom isplovio po mrklom mraku, nikakvoj vidljivosti i valovima od dva metra, da bi spasio dvoje ljudi i psa, koje je bura odnijela na SUP dasci. Da, svima omiljena ljetna aktivnost zbog vjetra i valova može biti itekako opasna. Na što paziti? Direktova reporterka je razgovarala sa spasiocima i HGSS-om pa dobro slušajte