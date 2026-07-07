Bura nije šala, a SUP može biti opasan: Doznajete kako se ne ponašati na moru

NA ŠTO PAZITI? /

Objasnite svojim gostima da bura nije šala. Doduše malo izravnije je to na Facebooku napisao član Lučke kapetanije Makarska. Nakon što je zajedno s cijelom ispostavom isplovio po mrklom mraku, nikakvoj vidljivosti i valovima od dva metra, da bi spasio dvoje ljudi i psa, koje je bura odnijela na SUP dasci. Da, svima omiljena ljetna aktivnost zbog vjetra i valova može biti itekako opasna. Na što paziti? Direktova reporterka je razgovarala sa spasiocima i HGSS-om pa dobro slušajte