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NA ŠTO PAZITI? /

Bura nije šala, a SUP može biti opasan: Doznajete kako se ne ponašati na moru

Objasnite svojim gostima da bura nije šala. Doduše malo izravnije je to na Facebooku napisao član Lučke kapetanije Makarska. Nakon što je zajedno s cijelom ispostavom isplovio po mrklom mraku, nikakvoj vidljivosti i valovima od dva metra, da bi spasio dvoje ljudi i psa, koje je bura odnijela na SUP dasci. Da, svima omiljena ljetna aktivnost zbog vjetra i valova može biti itekako opasna. Na što paziti? Direktova reporterka je razgovarala sa spasiocima i HGSS-om pa dobro slušajte

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7.7.2026.
22:35
Ida Balen
MoreSupMakarskaHgssJadran
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