Pogled iz zraka na neboder na Manhattanu, ulicu zasule cigle: 'Zgrada se i dalje pomiče'

'ZASTRAŠUJUĆE I ŠOKANTNO' /

Neboder na Manhattanu u New Yorku i dalje je u opasnosti od urušavanja nakon što su popustila dva nosiva stupa, izvijestili su lokalni dužnosnici. Inženjeri još uvijek rade na stabilizaciji zgrade, javlja Reuters.

"Zastrašujuće“ i "šokantno“ bile su među riječima koje su ljudi u blizini koristili kako bi opisali svoju reakciju.

Vatrogasci su pozvani nakon što su s objekta počele padati cigle. "Po dolasku, ekipe su otkrile da su se dva stupa savila na 21. i 22. katu, a podovi su se ulegnuli između 21. i 26. kata", naveli su iz vatrogasne službe.

Obližnje zgrade, uključujući jednu školu, evakuirane su, a ulice su zatvorene za pješake i vozila. Prema dostupnim informacijama, nema ozlijeđenih.

Zgrada se pomicala satima nakon što je incident prijavljen, rekao je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani. Dodao je kako interventne službe i inženjeri rade na pristupu lokaciji kako bi osigurali neboder.

"Zgrada je i dalje nestabilna. Ako se utvrdi da je pod siguran, inženjeri će ući i početi s podupiranjem konstrukcije dok čekamo dolazak materijala koji će stabilizirati zgradu", poručio je Mamdani.

'Zgrada se pomiče'

Provedene su pripreme za djelomično rušenje, no dužnosnici vjeruju da bi svako eventualno urušavanje ostalo lokalizirano, objasnio je načelnik Vatrogasne službe New Yorka John Esposito.

"S obzirom na način gradnje, riječ je o zgradi s čeličnom konstrukcijom, tako da ne bi došlo do potpunog rušenja. Prije bi se radilo o lokaliziranom urušavanju, ali i dalje nas brine to što se zgrada pomiče", rekao je.

Neboder, smješten u blizini kolodvora Grand Central Terminal, nekada je bio sjedište farmaceutske tvrtke Pfizer. Trenutačno se prenamjenjuje u stambenu zgradu s 1600 stanova, a završetak radova planiran je za 2027. godinu, stoji na službenim stranicama arhitektonskog ureda Gensler.