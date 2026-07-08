Danska premijerka upozorila Trumpa: 'Spremni smo braniti svaki centimetar teritorija'

Danska je spremna braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i Kraljevinu Dansku, izjavila je danska premijerka Mette Frederiksen u srijedu u Ankari, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovio da Grenland treba biti pod kontrolom SAD-a.

Trumpove tvrdnje da SAD moraju steći ili kontrolirati Grenland, poluautonomni danski teritorij, već su dugo izvor napetosti u odnosima Washingtona i Kopenhagena - dviju osnivačkih članica NATO-a - te u širim odnosima SAD-a s Europom.

Pitanje je od tada prešlo na diplomatsku razinu.

"Spremni smo braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i naš vlastiti teritorij... Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku", rekla je Frederiksen, ponavljajući da Grenland nije na prodaju.

„Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bi se svi trebali zauzeti jedni za druge“, rekla je.

Što je točno Trump rekao?

Trump je u utorak u Ankari izjavio da bi Grenland trebao biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. "Grenland bi trebao biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske", rekao je Trump novinarima tijekom sastanka s turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom.

Dodao je da je spor oko Grenlanda narušio odnose između SAD-a i NATO-a. "To je narušilo moj odnos s NATO-om jer Grenland ne koristi Danskoj. Danska zapravo ne ulaže novac kako bi pomogla Grenlandu, a on je iznimno važan za Sjedinjene Države. Okružen je kineskim i ruskim brodovima, a to se neće dopustiti", rekao je Trump. "Nisu htjeli pristati na to, unatoč svoj pomoći koju im pružamo u vezi s Rusijom", dodao je.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u lipnju da se razgovori s Danskom i Grenlandom o tom pitanju nastavljaju na mjesečnoj razini.