Učenik zamolio učiteljicu da mu pregleda rad, a onda izvukao nož: 'Bojala sam se da umirem'

Učiteljica Vicki Williams, koju je u veljači tada 15-godišnji učenik ubo nožem u glavu, svakodnevno, kako sama kaže, proživljava trenutak u kojem je mislila da će umrijeti. Sada 16-godišnji učenik na sudu je rekao kako se ne smatra krivim za pokušaj ubojstva u srednjoj školi Milford Haven u Walesu, piše Sky News.

Williams je ispričala kako joj je učenik tog poslijepodneva prišao dok je sjedila za stolom i zamolio je da mu pregleda rad. Potom je zatvorio vrata učionice uz izliku da mu je hladno.

Učiteljica je postala sumnjičava. Učenik je iz torbe zatim izvukao veliki kuhinjski nož. Prvo ju je udario, a onda i ubo u glavu. Uslijedila je velika borba. Učiteljica mu je pokušala oduzeti nož, nakon čega je on pobjegao iz učionice.

'Bojala sam se da umirem'

Dječakov odvjetnik Matthew Roberts sugerirao je da je Williams slučajno ozlijeđena nakon što je izbila borba jer učenik nije htio predati nož. Učiteljica je to negirala. Odvjetnik ju je potom pitao zašto se nije zaključala u učionicu nakon što je dječak otišao.

"Zato što sam znala da sam ubodena u glavu i bojala sam se da umirem. U tom sam trenutku samo razmišljala o tome da trebam pomoć", odgovorila je.

U bolnici joj je utvrđena rana na tjemenu, ogrebotine na leđima i manje posjekotine na rukama.

Catherine Wilcox, voditeljica za sigurnost u školi, opisala je trenutak kada je vidjela kolegicu nakon napada.

"Izgledala je stravično, koža joj je bila pepeljasta, potpuno je problijedjela. Kosa joj je bila u potpunom neredu. Pomislila sam samo: 'Bože, grozno izgleda'", prisjetila se Wilcox.

Suđenje se nastavlja.