Tinejdžer snimio krvavi pohod: U školi ubio dječaka (10) i ranio zaštitara

Tinejdžer (15) u napadu nožem ubio je jutros dječaka i ranio zaštitara u ruskoj školi Uspenskaja u okrugu Odintsovo u Moskovskoj oblasti, potvrdilo je tamošnje Ministarstvo unutarnjih poslova na Telegramu.

"U 9 sati policija je dobila dojavu da je učenik škole nožem napao zaštitara, pošpricao ga suzavcem, a zatim nožem ozlijedio desetogodišnjeg učenika koji je od zadobivenih ozljeda preminuo", objavile su vlasti.

Dječja pravobraniteljica za Moskovsku regiju potvrdila je da je u napadu poginuo učenik četvrtog razreda. "Na našu veliku žalost, dijete je preminulo u školi. Ima ozlijeđenih", napisala je na Telegramu.

Učenici su evakuirani, dok je napadač priveden i trenutačno ga prevoze u istražni pritvor, prenosi Ria.

Foto: Vitaly Smolnikov/tass/profimedia

Foto: East2west News/willwest News/profimedia

Foto: Vitaly Smolnikov/zuma Press/profimedia

Snimao napad

Na fotografijama s društvenih mreža vidi se kako tinejdžera privode teško naoružani i maskirani policajci. Na mrežama su se također pojavile fotografije za koje se tvrdi da ih je snimio napadač tijekom krvavog pohoda.

Prema nepotvrđenim izvješćima, fotografije pronađene na njegovom telefonu navodno su sadržavale "ekstremističke citate" i nazive krajnje desničarskih organizacija, kao i reference na pucnjavu u džamiji u Christchurchu na Novom Zelandu 2019. godine, navodi Moscow Times.

Vlasti nisu komentirale ta izvješća.

Ruski Report piše da je napadač bio učenik devetog razreda koji je bio "sljedbenik destruktivnog omladinskog pokreta".

The Sun piše da je tinejdžer uhićen noseći majicu s natpisom "No lives matter" (Ni jedan život nije vrijedan). Prije napada je na društvenim mrežama objavljivao neonacistički sadržaj.

Foto: Vitaly Smolnikov/zuma Press/profimedia

Foto: Vitaly Smolnikov/zuma Press/profimedia

Foto: Vitaly Smolnikov/tass/profimedia

Više ranjenih

U školu je, navodno, upao s maskom i kacigom, mašući nožem i suzavcem. Zaštitar (32) je navodno pokušao razoružati tinejdžera dok je nožem prijetio skupini učenika, kada je na njega prvo krenuo suzavcem pa ga ubo u leđa.

Profesori su državnim medijima rekli da je osumnjičeni napadač imao dobre ocjene i da je učio "bez ikakvih pritužbi", ali da je nedavno počeo izostajati s nastave.

Za sada postoje različita izvješća o žrtvama. Dok ruski mediji navode da je u napadu poginuo samo desetogodišnjak, strani mediji navode da je ozlijeđeno još dvoje učenika koji su, zajedno s čuvarom, hitno prevezeni u bolnicu.

Lokalni su mediji izvijestili da je napadač navodno tražio učiteljicu matematike, za koju je tvrdio da nije Ruskinja. Kad ju nije uspio naći u školskom dvorištu, drugi ga je nastavnik pozvao da se 'smiri'.

Napad u školi Uspenskaja dogodio se dan nakon što je policija u Sankt Peterburgu uhitila učenika devetog razreda optuženog za ubod i ozljeđivanje učitelja nakon svađe oko loše ocjene.

