Mladić (29) nožem i teleskopskom palicom brutalno napao muškarca (54), bori se za život

Riječka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim muškarcem zbog sumnje u pokušaj ubojstva, objavila je Policijska uprava primorsko-goranska.

"Spomenuti se sumnjiči da je jučer, 17. lipnja u ranim jutarnjim satima u Rijeci, nakon što je verbalno napao 54-godišnjeg hrvatskog državljanina, istoga i uporabom teleskopske palice te noža fizički napao i nanio mu teške tjelesne ozljede", stoji u priopćenju policije.

Ozlijeđeni muškarac (54) zadobio je teške tjelesne ozljede opasne po život, a pomoć mu je pružena u KBC-u Rijeka.

Protiv osumnjičenog muškarca podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku.