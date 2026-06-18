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UŽAS U RIJECI /

Mladić (29) nožem i teleskopskom palicom brutalno napao muškarca (54), bori se za život

Mladić (29) nožem i teleskopskom palicom brutalno napao muškarca (54), bori se za život
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Ozlijeđeni muškarac (54) zadobio je teške tjelesne ozljede opasne po život, a pomoć mu je pružena u KBC-u Rijeka

18.6.2026.
11:50
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Riječka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim muškarcem zbog sumnje u pokušaj ubojstva, objavila je Policijska uprava primorsko-goranska.

"Spomenuti se sumnjiči da je jučer, 17. lipnja u ranim jutarnjim satima u Rijeci, nakon što je verbalno napao 54-godišnjeg hrvatskog državljanina, istoga i uporabom teleskopske palice te noža fizički napao i nanio mu teške tjelesne ozljede", stoji u priopćenju policije.

Ozlijeđeni muškarac (54) zadobio je teške tjelesne ozljede opasne po život, a pomoć mu je pružena u KBC-u Rijeka.

Protiv osumnjičenog muškarca podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku.

RijekaPokušaj UbojstvaTeleskopska Palica
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