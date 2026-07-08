Savili se nosivi stupovi nebodera na Manhattanu, prijeti urušavanje: Pogledajte snimku

Nekoliko ulica u četvrti Manhattan u New Yorku evakuirano je tijekom prometne špice u utorak ujutro nakon što je zgrada u obnovi pokazala znakove urušavanja, pri čemu nije bilo prijavljenih ozlijeđenih.

"Dva nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pukotina i ulegnuća. Zgrada je i dalje nestabilna. Od dolaska na mjesto događaja primijetili smo daljnje pomicanje jednog od oslabljenih stupova", rekao je gradonačelnik Zohran Mamdani na konferenciji za novinare.

"Ovo je izuzetno ozbiljna situacija... Zahvalan sam što mogu objaviti da dosad nije bilo ozlijeđenih i da su svi radnici na broju", rekao je, dodajući da inženjeri rade na planovima za ojačanje zgrade.

Investitor zgrade tvrdi da "nije cijela zgrada u opasnosti od urušavanja", odgovarajući na primjedbe glasnogovornika vatrogasne postrojbe grada New Yorka.

Foto: Screenshot/X

Smještena u blizini Grand Central Terminala i sjedišta Ujedinjenih naroda, ova 37-katnica, nekadašnje sjedište farmaceutskog diva Pfizera, pretvara se u luksuzne apartmane kao dio velikog projekta preuređenja.

Vatrogasci su pozvani nakon što su počele padati cigle, rekli su u izjavi. "Po dolasku, ekipe su otkrile da su se dva stupa savila na 21. i 22. katu. Podovi su se ulegli između 21. i 26. kata", naveli su vatrogasci.

Na videozapisima koje su podijelili građevinski radnici, koje je na uvid dobio AFP, vide se savijeni stupovi unutar zgrade.

BREAKING: Midtown Manhattan high rise evacuated after construction workers discover buckled columns ... sagging floors and falling bricks. 42nd & 43rd streets near 2nd avenue closed as DOB assesses the danger. pic.twitter.com/294MXBdkeY — Steven Bognar (@Bogs4NY) July 7, 2026

'Nikad nisam vidio da se stup savija'

Mobilizirano je oko 130 vatrogasaca i osoblja hitne medicinske pomoći, a raspoređeni su i dronovi. Njujorška uprava za zgrade objavila je na X-u da su njihovi "statičari na licu mjesta i istražuju slučaj."

Clifford Johnsen, predstavnik sindikata građevinskih radnika, kritizirao je dodavanje katova iznad postojeće konstrukcije.

"Evo što se događa kad dodajete težinu na loše projektiranu ili loše izgrađenu zgradu“, objašnjava. "Radim u građevinarstvu 21 godinu i nikada nisam vidio da se stup savija - to je izuzetno opasno.“

Prema riječima investitora, ovaj projekt zgrade površine gotovo 120.000 četvornih metara, čiji je završetak planiran za početak 2027. godine, donijet će oko 1.600 stanova na tržište najma.

Ovo je najveća prenamjena uredskih u stambene prostore dosad provedena u New Yorku.