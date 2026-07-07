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VIŠESATNA DRAMA U AUSTRALIJI /

Popeo se na vrh mosta, ispisao grafit i odbijao sići zbog jednog razloga: 'Dosta mi je plaćanja'

Popeo se na vrh mosta, ispisao grafit i odbijao sići zbog jednog razloga: 'Dosta mi je plaćanja'
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Foto: Screenshot/X

Malo iza 9 sati ujutro, muškarac se spustio užetom, mahnuo policiji i medijima ispod sebe i potom se vratio na vrh stupa

7.7.2026.
8:33
danas.hr
Screenshot/X
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Policija je uhitila 22-godišnjeg muškarca koji se u utorak oko 3 sata ujutro popeo na most Bolte u Melbourneu i prosvjedovao zbog poreza. Drama je trajala nekoliko sati, a muškarac se popeo na jedan od stupova visokih 120 metara, napisao grafit i izazvao kaos u prometu, piše The Guardian.

Kako navode iz policije, spustio se užetom niz pilon kako bi iscrtao divovski grafit "Pam the Bird", potpis koji se godinama ilegalno pojavljuje na znamenitostima Melbournea, često na teško dostupnim mjestima i zaštićenim zgradama.

Dok je trajala intervencija, policija je zatvorila jednu prometnu traku na mostu, a ograničenje brzine smanjeno je na 40 km/h. Malo iza 9 sati ujutro, muškarac se spustio užetom, mahnuo policiji i medijima ispod sebe i potom se vratio na vrh stupa.

'Ne silazim dok ne smanje poreze'

Na Instagram profilu @pambirdofficial objavljene su snimke za koje se čini da su nastale na vrhu stupa, uz hashtag #nesilazim.

"Smanjite poreze i pošaljite mi je**nu hranu dronom! Idemo, dečki i cure!", pisalo je u opisu. "Ne silazim dok ne smanje poreze. Je*eno mi je dosta plaćanja tih sra*a", čuje se na snimci kako govori muški glas.

Na drugoj snimci kamera zumira policajce koji se nalaze na tlu, a muškarac im potom pokazuje srednji prst. Temperatura je tijekom jutra u Melbourneu pala na samo 4 °C, pa je zatražio deku.

Iz policije su izjavili kako se muškarac oglušio na naredbe da siđe. Međutim, nekoliko minuta prije uhićenja, na Instagramu je objavio da će se "mirno spustiti u 12 sati". Dodao je kako "samo čeka da se plima malo povuče".

Na kraju se 22-godišnjak spustio oko 11 sati, nakon čega je priveden na ispitivanje. Iz policije su potvrdili kako nitko nije ozlijeđen. Dodali su kako incident nije predstavljao prijetnju za javnost i sudionike u prometu.

MostMelbourneAustralijaGrafiti
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