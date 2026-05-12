Kuhar pisao grafite protiv Milanovića: 'Platili su mi 400 eura, ali ne želim reći tko'

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjaka koji je početkom godine ispisao više grafita protiv predsjednika Zorana Milanovića, stranke Možemo! i predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, izvijestio je Dalmatinski portal u ponedjeljak.

Muškarac, koji inače po struci kuhar, ali je trenutačno nezaposlen, na više je lokacija u gradu od 22. siječnja do 17. veljače pisao grafite poput: "Milanoviću, lažni domoljube i udbašu", "Milanoviću, vrati bistu Tuđmanovu" te "Milanović, Hajdaš i Možemo izdajnici Hrvatske".

'Platili su mi 400 eura'

Iako se u policiji branio šutnjom, tijekom ispitivanja u prostorijama Državnog odvjetništva priznao je krivnju. Istaknuo je kako su mu platili 400 eura da napiše grafite inkriminirajućeg sadržaja, no nije htio reći tko.

Dodao je kako je prihvatio ponudu jer mu je trebao novac da djevojci pomogne platiti stanarinu. Poručio je kako ga je do lokacija na kojima je pisao grafite dovezao poznanik, no napominje kako on nije znao što će točno tamo raditi.

Kazao je kako "zna da je glupo to što je napravio, da mu je žao te da se slično neće ponoviti". Za njega je zatražena kazna od šest mjeseci zatvora, kao i prijedlog da se produlji mjera opreza obaveznog javljanja policiji jednom na mjesec jer je već četiri puta kazneno osuđen, uključujući i za djelo koje ga se tereti ovom optužnicom.

