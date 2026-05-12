FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'LAŽNI DOMOLJUBE I UDBAŠU' /

Kuhar pisao grafite protiv Milanovića: 'Platili su mi 400 eura, ali ne želim reći tko'

Kuhar pisao grafite protiv Milanovića: 'Platili su mi 400 eura, ali ne želim reći tko'
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Istaknuo je kako su mu platili 400 eura da napiše grafite inkriminirajućeg sadržaja, no nije htio reći tko

12.5.2026.
8:32
Erik Sečić
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjaka koji je početkom godine ispisao više grafita protiv predsjednika Zorana Milanovića, stranke Možemo! i predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, izvijestio je Dalmatinski portal u ponedjeljak.

Muškarac, koji inače po struci kuhar, ali je trenutačno nezaposlen, na više je lokacija u gradu od 22. siječnja do 17. veljače pisao grafite poput: "Milanoviću, lažni domoljube i udbašu", "Milanoviću, vrati bistu Tuđmanovu" te "Milanović, Hajdaš i Možemo izdajnici Hrvatske".

'Platili su mi 400 eura' 

Iako se u policiji branio šutnjom, tijekom ispitivanja u prostorijama Državnog odvjetništva priznao je krivnju. Istaknuo je kako su mu platili 400 eura da napiše grafite inkriminirajućeg sadržaja, no nije htio reći tko. 

Dodao je kako je prihvatio ponudu jer mu je trebao novac da djevojci pomogne platiti stanarinu. Poručio je kako ga je do lokacija na kojima je pisao grafite dovezao poznanik, no napominje kako on nije znao što će točno tamo raditi.

Kazao je kako "zna da je glupo to što je napravio, da mu je žao te da se slično neće ponoviti". Za njega je zatražena kazna od šest mjeseci zatvora, kao i prijedlog da se produlji mjera opreza obaveznog javljanja policiji jednom na mjesec jer je već četiri puta kazneno osuđen, uključujući i za djelo koje ga se tereti ovom optužnicom. 

POGLEDAJTE VIDEO: CRO Demoskop za travanj - HDZ i Milanović i dalje uvjerljivo prvi

Zoran MilanovićGrafitiSplit
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike