Tokar koji je prijetio Plenkoviću opet na sudu: Jedini doznajemo detalje, evo što mu je pisao

Suđenju tokaru (40) koji je na društvenim mrežama prijetio premijeru Andreju Plenkoviću nastavilo se u utorak ujutro na Općinskom sudu u Zlataru.

U sudnici su pročitane poruke koje je 40-godišnjak još od 2021. godine slao na društvenoj mreži Facebook.

"Točno je da sam slao poruke uvredljivog sadržaja", istaknuo je tokar i pojasnio kako se radilo o nezadovoljstvu. "Uputio sam ih na neprimjeren način, no nisam htio izazvati strah kod Plenkovića. Svjestan sam da je uvredljivog sadržaja, međutim, nije mi bio cilj izazvati osjećaj straha i nesigurnosti", kazao je 40-godišnjak.

Na pitanje zašto slao te poruke, optuženik je odgovorio da ga je isfrustriralo u tom trenutku te da svatko ima privatne probleme.

'Treba vas poklati kao zečeve'

Nakon što su ga dodatno zatražili da pojasni što su mu značile riječi "treba te iz kože odrati", tokar navodi: "Bio je izraz frustracije nego bilo što drugo, izraz u žargonu."

"Nije bila usmjerena na konkretnu osobu, već je izrečeno u afektu. Nisam htio da se izazove strah, niti se može smatrati konkretnom prijetnjom", ustvrdio je optuženik.

Nadodaje kako nije mislio da će te poruke itko ikada pročitati. Ističe kako su pročitane tek 17. siječnja prošle godine, iako ih je slao još od 2021. "Taj dan sam vidio da su se pojavile dvije kvačice. O porukama me nitko nije pitao do 21. siječnja. Tog dana sam uhićen", naveo je tokar.

Optuženik Foto: RTL Danas

Osvrnuo se i na poruku "a ove u Hrvatskoj treba sustavno ubiti, **vno izdajničko", koju je premijeru poslao u travnju 2024. nakon donacije novčanih sredstava zdravstvenom sustavu BiH. "To me zasmetalo, jer su novci potrebni i našem zdravstvenom sustavu, a donira se okolo", kazao je 40-godišnjak. "Nisam mislio da će se Plenković zastrašiti mojih poruka. Ne znam je li ih itko čitao, bio je to moj ispušni ventil", poručio je optuženik u sudnici.

Također je istaknuo kako je dio poruka, poput one u kojoj je napisao "sve vas treba poklati kao zečeve", obrisao. "To sam definitivno požalio. Obrisao sam poruke jer sam požalio zbog njih", kazao je optuženik i ponovio kako cilj slanja nije bilo zastrašiti, već je htio pokazati revolt radom Vlade i vladajuće stranke. "Poruke nisu prijetnja, već uvrede kao i sve ostale", tvrdi tokar.

Navodi i kako je u međuvremenu odustao od društvenih mreža te da koristi samo Instagram. "Nikad nisam bio u blizini premijera niti sam pokušavao doći u njegovu blizinu", poručuje 40-godišnjak.

RTL Danas pratio suđenje

Podsjetimo, kao što je RTL Danas ranije intenzivno izvještavao, 40-godišnjak, inače bez imovine, djece i neoženjen, završio je u istražnom zatvoru, u kojem je proveo 60 dana, i s ekspresnom optužnicom zbog uvredljivih komentara.

U studenom prošle godine na istom Sudu našao se oči u oči s Plenkovićem, koji je tada stigao u svojstvu žrtve, ali i svjedoka. Tokar je na sve optužbe tada odgovorio da se ne osjeća krivim, a premijer je pak objasnio tko čita službene profile: "Ljudi koji se bave odnosima s javnošću, glasnogovorništvu, prate te poruke. U jednom trenu obavještavaju šefa sigurnosti, u jednom trenutku obavještavaju mene i ja kažem da postupe kao i u svim drugim slučajevima gdje su izrečene prijetnje." Naglasio je i kako osobno nikad ne vrši uvid u poruke te da dosad nikoga nikad nije privatno tužio.

U siječnju ove godine smo pak izvijestili da je optužnica promijenjena, te da se više ne tvrdi da se Plenković osobno boji za svoj život, već da su optuženikove riječi bile "podobne da kod njega izazovu strah". Tada je predložena djelomična uvjetna kazna od godinu i šest mjeseci, s time da se predlaže da sedam mjeseci bude bezuvjetna kazna zatvora.

"Izmjena optužnice je povoljnija za optužbu, odnosno za Vladu. Ona je značajna u smislu da više optužba ne treba dokazivati da je štićena osoba, premijer Andrej Plenković, doista osjetio strah za svoj život i sigurnost. S ovom izmjenom je dovoljno da optužba dokaže da su te riječi bile podobne da kod njega izazovu uznemirenost i osjećaj straha za život i sigurnost", ocijenila je tada optuženikova odvjetnica Lidija Horvat.

"Mi suprotno tome smatramo da te riječi nisu podobne niti da ustraše premijera Plenkovića, a niti su bile one napisane da se njega osobno ustraši ili uznemiri, nisu upućivane njemu osobno, već su upućivane na Facebook stranicu na kojoj se objavljuje rad Vlade. To je kritika Vladi", dodala je odvjetnica.

POGLEDAJTE VIDEO: Promijenjena optužnica u slučaju tokara koji je prijetio Plenkoviću: Imamo detalje