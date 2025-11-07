Je li moguće da je Plenković ovo zaboravio? Nastala komedija u sudnici: 'Ne znam napamet...'

RTL Danas jedini je u petak bio u sudnici dok je premijer Andrej Plenković svjedočio protiv muškarca (40) koji mu je prijetio na društvenim mrežama. Proveo je 60 dana u istražnom zatvoru, dobio ekspresno optužnicu i danas se susreo s premijerom.

Uz visoku sigurnost, ali ne kao premijer. Andrej Plenković na sud je stigao u svojstvu žrtve, ali i svjedoka. Nakon rukovanja s predsjednikom suda, sjeo je tek dvije stolice od optuženog.

Tokar (40), bez imovine, djece i neoženjen, u istražnom zatvoru i s ekspresnom optužnicom završio je zbog četiri uvredljiva komentara koji je napisao na Facebook poruku stranice Vlade koje je jutros sudu čitala tužiteljica.

'Ne osjećam se krivim'

"'Da te bar Rus pogodio raketom u tu tvoju anemičnu glavu. Stop nasilju nad ženama, start nasilja nad osuđujućom organizacijom HDZ'", a te riječi su kod imenovane osobe izazvale sjećaj straha i uznemirenosti za vlastiti život i sigurnost", istaknula je Ivana Smrkulj, općinska državna odvjetnica u Zlataru

Optuženi tokar na sve optužbe odgovorio je isto: "Ne smatram se krivim!", a onda je pred suca stao premijer. Nakon što ga je sudac zamolio OIB, Plenković je kazao: "Ne znam ga napamet, mogu ga dostaviti tijekom ročišta".

"Nema zabune u identitet tako da možemo i bez toga - samo ćete mi reći jeste li u srodstvu s optuženikom ili niste, to moram pitati", nastavio je sudac, na što se Plenković okrenuo prema optuženom i rekao: "Koliko ja znam - nismo".

Premijer je sudu objasnio tko čita poruke koje stižu na službeni profil Vlade. "Ljudi koji se bave odnosima s javnošću, glasnogovorništvu, prate te poruke. U jednom trenu obavještavaju šefa sigurnosti, u jednom trenutku obavještavaju mene i ja kažem da postupe kao i u svim drugim slučajevima gdje su izrečene prijetnje", pojasnio je Plenković. Naglasio je i kako osobno nikad ne vrši uvid u poruke. I da do sad nikog nikad nije privatno tužio.

Komentar odvjetnice

Svoje viđenje dana dala je i optuženikova odvjetnica Lidija Horvat. "Nije svaki dan da dolazi premijer, ali nije baš ni da se svaki dan zatvaraju ljudi zbog pisanja na društvenim mrežama. Mislim da je ovo jedan izniman slučaj", ocjenjuje Horvat.

Odvjetnica poručuje da je premijer sam potvrdio kako svaki dan stižu svakakve poruke na društvene mreže, među kojima ima mnogo njih koje ne idu u korist Vlade. Horvat tvrdi da je ovdje riječ o građanskom revoltu, a ne o prijetnji smrću. Članak 10 Europske Konvencije kaže jasno je postavio okvire što je dopušteno, a što nije.

"Smatram da je ovo u granicama dopuštenog i da su države dužne - ovo smatram jako važnim - stvoriti okruženje u kojem svaki građani se osjeća jako slobodno da izrazi svoje ideje i mišljenje koje nisu povoljne za rad Vlade, čak i one koje su iritantne i šokantne, sve dok se time ne ugrožava sigurnost", poručuje Horvat.

Tokarov komentar službe sigurnosti shvatile su kao ozbiljnu prijetnju zbog koje mu sada tužiteljstvo predlaže kaznu od godinu i pol. S tim da sedam mjeseci ide u zatvor a ostatak uvjetna kazna.

