Plenković na sudu zbog prijetnji! Svi se slikali s njim, donosimo dio svjedočenja

Kao što je RTL Danas prvi objavio, premijer Andrej Plenković jutros je na sudu u Zlataru svjedočio na suđenju tokaru Dariju Iviću (39) kojeg se tereti za četiri komentara protiv premijera koja su mu, kako je pisalo u obrazloženju, izazvala strah.

Ivić je prijavljen zbog prijetnji prema službenoj osobi, a o tom slučaju više možete čitati OVDJE.

Ne događa se često da premijer ide svjedočiti na sud, a naša je kamera jedina snimila njegov dolazak, a nakon toga našoj je reporterki Ivani Ivandi Rožić dao i izjavu.

Može i bez osiguranja

Plenković je u ovom slučaju 'oštećeni i žrtva', a zanimljiva je situacija bila u sudnici kada je sudac rekao da može osiguranje sjesti do njega, ali Plenković je poručio da nema potrebe.

"Uobičajena je praksa da na društvenim mrežama dolaze prijetnje, poruke sličnog sadržaja kao što je i ova koju je uputio gospodin Ivić. Službe koje prate to, koje se bave odnosima s javnošću, tada obavještavaju šefa sigurnosti koji je mene obavijestio o takvim porukama. Ja im kažem neka postupaju sukladno zakonu kao i u drugim porukama gdje su izrečene prijetnje", rekao je Plenković na početku svog svjedočenja.

Što je sve rekao u sudnici gledajte večeras u RTL-u Danas od 19 sati.

Svi se žele slikati s njim

Nakon što je svjedočio, mnogi su se službenici Općinskog suda htjeli slikati s njim. "Ha, dobro, to je dobro", poručio je uz osmijeh na licu nakon toga.

Kakav je osjećaj svjedočiti kao premijer?

"Ovo je jedan od slučaja kada određeni ljudi počine kazneno djelo prijetnje i na temelju toga se postupa po službenoj dužnosti. U okviru tog postupka je nužno da i ja kao štićenik dam iskaz", rekao je za RTL Danas.

Koliko često dobijete prijetnje, što preko društvenih mreža ili općenito?

"Događa se, ali ne vodim preciznu evidenciju."

Kako se vi osjećate zbog toga?

"Ja se zalažem za slobodu govora, ali ne za govor mržnje."

Jeste li zbog ove poruke, kako piše u optužnici, osjećali strah?

Ja nikada te poruke ne doživljavam olako, damo ih na postupanje i procedura ide dalje."

Cijeli razgovor s premijerom pogledajte u RTL-u Danas u 19 sati.