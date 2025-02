Tokar završio u zatvoru zbog Facebook komentara: Ispričao se, ali mu prijeti pet godina kazne

Kako doznaje RTL Danas općinsko državno odvjetništvo u Zlataru tražilo je istražni zatvor za 39-godišnjeg tokara zbog uvredljivih riječi premijeru.

"Na službenoj Facebook stranici štićene osobe predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića putem Facebook messengera uputio poruku sadržaja 'go**o smrdljivo. Treba te iz kože oderati.' što je istome preneseno, a koje riječi su kod imenovane osobe izazvale ozbiljan osjećaj straha i uznemirenosti za vlastiti život i sigurnost", piše u optužnici.

Tužiteljstvo 39-godišnjaka tereti za sve zajedno četiri komentara protiv premijera koja su mu, kako piše u obrazloženju, izazvala strah.

"Da te bar Rus pogodio raketom u tu tvoju anemičnu glavu. Stop nasilju nad ženama, start nasilja nad osuđenom zločinačkom organizacijom HDZ. A ove u Hrvatskoj treba sustavno ubiti, go**o izdajničko", napisao je tokar.

Osumnjičeni tokar u svojoj obrani priznao je što je napisao i ispričao se. Živi na minimalcu pa ga je vijest – rekao je sudu – da će Hrvatska financirati BiH zdravstvo jednostavno iživcirala pa je tako reagirao. Sud ništa nije uvažio - dobio je 30 dana zatvora, nedavno još 30. Sad i optužnicu.

Odvjetnica zgrožena

Odvjetnica koja mu je dodijeljena po službenoj dužnosti zgrožena.

"Izricanjem istražnog zatvora zbog tako izražene riječi time se, to bi rekao Europski sud, polučuje tzv. 'chilling' efekt odnosno odvraćajući učinak. Smatram da je to jako opasno za demokratsko društvo jer time se vraćamo na postavke nekih prošlih komunističkih režima kada se zbog javno izrečene riječi nekoga pritvaralo i to je svakako jedan veliki, veliki korak nazad za demokraciju", kaže Lidija Horvat, odvjetnica

Kako je moguće da se zbog izgovorene riječi završi u istražnom zatvoru pitali smo i ministra Božinovića, usporedivši mu sa slučajem Šćurica koji je na slobodi.

"Ja ne bih ništa banalizirao, ali i u ovom slučaju kao i u prethodnom imate policiju koja je odradila svoj posao, podnijela određene kaznene prijave koje je državno odvjetništvo u svom postupku procesuiralo prema sudu", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Građanski revolt, a ne prijetnje

Odvjetnica osumnjičenog tokara zbog svega je u šoku. Ne spori da je ovdje riječ o uvredljivim porukama, ali kaže - 'ovo nisu prijetnje već građanski revolt odnosno nezadovoljstvo radom Vlade'.

"Ono što je osnovna postavka, osnovno načelo demokratskog društva i države je pravo na slobodu izražavanja. To je neosuđivana osoba, to je osoba koja radi, koja ima obitelj i koja po svim kriterijima ne bi trebala biti određena za istražni zatvor. I to su sve okolnosti koje govore da se istražni zatvor ne odredi", dodaje Lidija Horvat, odvjetnica

A odredio se i to u siječnju. Tokar već ima i optužnicu. A istražni zatvor sada mu može trajati do presude, s tim da će se preispitivati svaka dva mjeseca. Za ovo kazneno djelo inače predviđena je zatvorska kazna do 5 godina.