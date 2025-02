Djevojke progovorile, Šćuric uhićen pa i pušten! Psihologinja zgrožena: 'Ovo je jasna podrška počinitelju'

Cijeli dan u redakciji Direkta pripremali smo priču o tome što nas je naučio slučaj mažoretkinja koje su progovorile o neprimjerenom ponašanju svog šefa Alena Šćurica, koji je na kraju jučer uhićen.

Sigurno im nije bilo lako javno govoriti o tome da ih je vrijeđao, omalovažavao zbog kila, govorio im da su svinje, postavljao neprimjerena pitanja, komentirao im grudi, gledao ih dok su se presvlačile.

Neke su to ispričale nama, neke je možda baš to ohrabrilo pa su otišle na policiju.

I o tome smo htjeli govoriti večeras: Da ne treba šutjeti, da se isplati biti hrabar, da čovjek na poziciji moći nema pravo maltretirati nikoga. Ali onda se dogodio nevjerojatan obrat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odvjetnik Alena Šćurica, Igor Cišper, izjavio je: "Samo ću vam kratko reći da je sutkinja istrage odbila prijedlog državnog odvjetništva za određivanje istražnog zatvora, i zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i zbog ponavljanja djela, te je okrivljeni pušten na slobodu!"

Čovjek za kojeg su nam djevojke rekle da ih zove i prijeti im da ne govore javno, čovjek koji ih je zastrašivao pa su odustajale od razgovora s nama – ide kući. Index piše da je pušten bez ikakvih mjera opreza. Sutkinja, istrage odbila je prijedlog DORH-a da mu odredi mjesec dana pritvora. Ona smatra da nema opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

Usput, kaznenih djela je 14 - riječ je o spolnom uznemiravanju i povredi prava djeteta. Neke od 11 djevojaka koje su ga prijavile bile su maloljetne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novinar RTL Direkta Petar Panjkota o svemu je razgovarao sa Senkom Sekulić, psihologinjom koja od početka prati ovaj slučaj.

'Ovo je potpuno besmisleno'

Na pitanje, kako je doživjela ovakvu šokantnu odluku, odgovara: "To je potpuno besmisleno. Ne znam pokazuje li to više izostanak rasudne moći ili neke druge stvari, ali to nema nikakvog smisla. Policija je odradila svoj posao, Državno odvjetništvo je tražilo pritvor i sad je sud donio odluku koja je sumanuta. Nisam pravnica, ali to je jednostavno logika života da postoji mogućnost utjecaja na svjedoke. Ako ništa drugo, ovdje imamo kaznena djela protiv spolne slobode na štetu maloljetnika i imamo čovjeka koji je sad izašao na slobodu. Uistinu nije potrebno puno da shvatite što će to napraviti tim mladim ljudima i isto tako što će to napraviti osobama koje su razmišljale potencijalno da progovore i prijave."

Na konstataciju da je netko sad možda i obeshrabren ako je razmišljao javiti se policiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Definitivno je to podrška počinitelju. Ovo nije ništa drugo nego vrlo jasna podrška počinitelju od strane suda. To je potpuno jasno! Ova odluka je dovela u ugrozu maloljetnike. To je ono što se dogodilo s ovom odlukom", rekla je.

Na pitanje, po kojoj osnovi je sutkinja mogla donijeti odluku o puštanju Šćurica na slobodu, odgovorila je da ne zna.

'Ovo je podrška počinitelju'

"Ono što poznajem jest moja struka. Ono što znam jest što će ovo iz svog iskustva s rada s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, znam što će ovo napraviti osobama koje su doživjele nasilje i još jednom - ovo je podrška počinitelju. Dovođenje u direktnu ugrozu osoba koje su preživjele nasilje nema apsolutno nikakvog smisla", ističe stručnjakinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O djevojkama koje su prijavile, kaže da su one sad sasvim sigurno uplašene, kao i njihove obitelji.

"Mislim da je to jedna vrlo točna pretpostavka koju ja sada donosim i ovo ne može biti nešto što će onemogućiti daljnje pregovaranje, ali ga apsolutno nije podržalo. Djevojke ne mogu biti dobro nikako", rekla je.