Glasnogovornik suda pokušao objasniti zašto je Šćuric na slobodi: 'DORH je već najavio žalbu'

Nakon što je šef Zagrebačkih mažoretkinja Alen Šćuric pušten da se brani sa slobode - i to bez ikakvih mjera opreza - javnost je zgrožena.

Šćurica se sumnjiči za 14 kaznenih djela povrede djetetovih prava i spolnog uznemiravanja. Iako smijenjen s čela Hrvatskog mažoret saveza, Šćuric je i dalje na poziciji šefa Zagrebačkih mažoretkinja.

Ipak, Županijski sud u Zagrebu ne vidi mogućnost ponavljanja kaznenog djela niti mogućnost utjecaja na svjedoke. S druge strane, mažoretkinje koje od početka slučaja progovaraju za RTL Danas, javno svjedoče o osjećaju nesigurnosti zbog cijelog slučaja. Pa se javnost pita kakvu poruku pravosuđe šalje žrtvama?

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je slučaj: "Policijski službenici su sigurno s aspekta svoje nadležnosti pronašli dovoljno razloga da bi podnijeli kaznenu prijavu na štetu 11 maloljetnica u 14 kaznenih djela. Međutim, sud je odlučio da ne postoje razlozi za istražni zatvor. Ja mislim da je sud taj koji treba tumačiti svoje odluke."

Odvjetnik Branko Šerić komentirao je Šćuricovo puštanje na slobodu: "Da sam ja roditelj, ne bih ga htio nikako vidjeti više u životu svoje djece ni u svom životu. Za mene je zaista zbunjujuće što nema ni nikakvih mjera opreza za Šćurica".

Glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić za RTL Danas odgovorio je na temelju čega sud smatra da ne postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela - Šćuric je i dalje na čelu zagrebačkih mažoretkinja.

"Sutkinja istrage je analizirala sve okolnosti koje je smatrala relevantnim za odluku o istražnom zatvoru. Cijenila je činjenicu da više nije na poziciji u Hrvatskom savezu mažoretkinja. Što se tiče njegovih udruga, tu je također, prema podacima koji su utvrđeni u postupku, prestao s faktičkim treniranjem mažoretkinja i radom, što je preuzela njegova zamjenica", rekao je glasnogovornik suda.

Na pitanje, je li sud postavio mjere opreza dok je Šćuric na slobodi, odgovorio je da nije.

"O tome se moglo eventualno odlučivati na istom ročištu, odnosno na istom zasjedanju, kad je bilo odlučivano o istražnom zatvoru. Istražna sutkinja smatrala je da nema elemenata za bilo kakve mjere opreza", rekao je.

No javnost je uznemirena jer je riječ dijelom i o maloljetnicima koji su čak javno rekle da se osjećaju nesigurno.

Na pitanje, je li sud uzeo u obzir to što su u pitanju maloljetnici, Devčić je odgovorio: "Sudac, odlučujući o istražnom zatvoru, razmatra sve okolnosti, a bitne su one koje se nalaze u sudskom spisu, ono što je sutkinja istrage imala na svom stolu. Ona je razmatrala okolnosti, pogotovo činjenicu da on nikad nije kazneno osuđivan, da je prestao sa svojom funkcijom u Savezu mažoretkinja, da se faktički više ne bavi mažoretkinjama. Ona je zaključila da nema elemenata da utječe na svjedoke ili da bi ponovio novo ili slično kazneno djelo na slobodi."

Pitanje je bilo i na temelju čega je sud zaključio da nema mogućnost utjecaja na svjedoke s obzirom na to da 11 mažoretkinja, koje su ga prijavile, i dalje moraju istupiti pred sud i svjedočiti.

"To je pozicija svakog svjedoka u svakom kaznenom postupku. U pravilu uvijek imamo svjedoke koji moraju dati iskaz pred sudom. Ta činjenica nije odlučujuća da se netko smjesti u istražni zatvor – moraju postojati osobite okolnosti, konkretan utjecaj na nekog svjedoka da ne svjedoči ili da zataji određene relevantne okolnosti", rekao je i potvrdio da postoji mogućnost žalbe na Šćuricovo puštanje na slobodu.

"DORH je najavio žalbu. O njoj će odlučivati sudsko vijeće od tri suca i oni će odlučiti je li sudac istrage donio pravilnu odluku i hoće li se ona izmijeniti", izjavio je Devčić.