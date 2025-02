Ispovjesti mažoretkinja lede krv u žilama: 'Maloljetnoj mi je rekao da sam željna ku*ca'

Uhićen je Alen Šćuric, Šef zagrebačkih mažoretkinja, kojeg su brojne djevojke optužile za neprimjereno ponašanje. Od večeras je u pritvoru.

Sumnja se da je počinio 14 kaznenih djela na štetu 11 djevojaka, među kojima ima i maloljetnica. Šest kaznenih djela odnosi se na spolno uznemiravanje za što je predviđena zatvorska kazna do dvije godine. Sumnja se da je počinio i 8 povreda djetetovih prava, za što je kazna od 1 do 5 godina zatvora. A sumnjiči ga se i za kaznena djela iz domene gospodarskog kriminaliteta. Zagrebačka se policija zahvalila medijima na aktivnom uključivanju u slučaj, te žrtvama na povjerenju.

Sve je počelo nakon dočeka rukometaša kada se pojavila snimka Šćurica koji se dere na mažoretkinju, a obranio ju je Domagoj Duvnjak. Nakon toga, u Direktovu redakciju javilo se 66 djevojaka, koje su svjedočile o tome da ih Šćuric pitao neprimjerena pitanja o njihovom seksualnom životu, komentirao im izgled, veličinu grudi, gledao ih je da se presvlače u svlačionici, djevojčicama od 8 godina govorio da su predebele ili ih ponižavao.

Svjedočastva djevojaka

Prepričavale su da su mu sjedile u krilu, da ih je zvao da se zajedno odmaraju. Neke od njih ispričale su to i pred Direktovim kamerama. Evo nekih svjedočanstava koje smo objavili, a koja su osnažila djevojke i ohrabrile ih da prestanu šutjeti i neprimjerena ponašanja prijave policiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jednom prilikom kada me poštovani Alen Šćuric vozio na trening ja sam mu se naravno zahvalila za to te mi je on na to odgovorio da mu se mogu zahvaliti čučom, svi znamo što to znači".

"Kako je moguće da sam ja maloljetna a imam tolike grudi. Drugim curama je pričao kako bi trebali ić na pumpanje grudi kako bi izgledale kao moje".

"Njih tri curice su bile zajedno i rekao je "vas tri pajceka u zadnji red." To su djevojke prvi i drugi razred".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Samo ću reći da sam navedena kao promiskuitetna i željna samo k*rca. Da, i bila sam maloljetna".

"Općenito imam malo problema sa zdravljem pa nosim ovratnik, gospodin mi je iskomentirao Šćuric, kako ja pušim svome dečku sa ovratnikom".

"On je mene pitao pitanje jel fukaš kaj? I ja sam bila maloljetna, rekla sam da ne, da ima vremena. I on je meni rekao da za to nikad nije prerano, i znao mi je govoriti o svojim prvim iskustvima sa ženama u intimnim odnosima".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rugao se jednoj curi jer ima veći nos. Komentirao je veličine sisa i guzica. To su sve klinke".

"Jednom se na jednu curu toliko počeo derati da smo mi druge cure mislile da će je stvarno udariti. Još je imao nož u rukama, unosio se u facu i vrištao iz petnih žila na nju".

"Čistačica ga je pitala da izađe van dok se curice presvlače. On je rekao gospođo gledajte svoja posla".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odustale smo jer se uvijek derao, vrijeđao i omalovažavao, mene zbog škembice, a moju sestru zbog skolioze".

Govorile su za Direkt skrivenog identiteta, jer su se bojale. Jer je Šćuric radio pritisak prema djevojkama, i zvao ih kako bi ih spriječio da javno progovare o tome što se dogodilo.

'Olakšanje i povjerenje'

Bivša mažoretkinja Vanja Vukelić jedina je pred našim kamerama otvoreno ispričala što je doživjela, a javila nam se i večeras, s reakcijom na uhićenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vijest je donijela osjećaj olakšanja i povjerenja u naš pravni sustav. Nadam se da će i druge djevojke istupiti u lice nepravdi te da prijave bilo kakva kaznena dijela. Učinjena nepravda treba biti ispravljena, nadam se da će ovo potaknuti sve ostale koji nisu da sada progovore", rekla je Vanja.