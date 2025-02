Dioklecioanovi podrumi i bitka za šolde: Otima li ih država Splitu ili netko tu nešto skriva?

Dioklecijanove podrume, spomenik nulte kategorije, država želi oteti Splićanima – citat je to izjave zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića koji je u Splitu odjeknuo poput bombe. Gradonačelnik Ivica Puljak (Centar) u četvrtak ipak smiruje strasti.

"To bi značilo da prihodi idu državi, ali mislim da to nije bila originalna ideja i nadam se da se to neće dogoditi. Mi ćemo razgovarati s ministarstvom da se ta greška Andra Krstulovića Opere ispravi", rekao je Puljak.

Bivši gradonačelnik Krstulović Opara nije ishodio suglasnost resornog ministarstva kada je podrume prepustio na upravljanje Muzeju grada. No ni aktualna vlast, tvrde iz oporbe, nije podnijela izvještaj državi gdje su sredstva od prihoda koja su se trebala reinvestirati u spomenik kulture.

Tomislav Šuta (HDZ), kandidat za gradonačelnika Splita, kaže da su sredstva vjerojatno trošena nenamjenski. "Ja osobno nisam vidio – ali čim nešto krije, znači da nešto nije u redu i da postoji nekakav problem", rekao je.

Nastavlja – uvijek kada se problem pojavi, Puljku i Ivoševiću kriv je netko drugi.

Ugovor između države i grada Splita

Davor Matijević (SDP), kandidat za gradonačelnika Splita smije se i o svemu kaže: "On cijeli mandat prebacuje odgovornost od oporbe, vlasti, nema na koga nije. Još mu jedino drug Tito i Ante Pavelić nisu krivi za nešto, ali pomalo, ima još dva mjeseca hahaha."

Zbog grešaka u proceduri i stare i aktualne gradske vlasti, država će sada direktno s Muzejom grada Splita potpisati ugovor.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić (HDZ) kaže da se nikome ništa ne uzima, kao ni sredstva. "Nego su ta sredstva isključivo namjenska i koriste se za obnovu spomeničke baštine u Gradu Splitu", rekao je.

Splićani su jednoglasni u stavu da Grad Split treba upravljati podrumima, ali u okvirima zakona i preuzetih obveza. Gorana Sivić Rušinović iz Splita kaže da je uobičajeno postalo da se novac nenamjenski troši, dok Bosiljka Tomas navodi da ovo nije jedini problem.

Iz Muzeja grada Splita pak apeliraju na zajedništvo i podršku svih institucija uključenih u ovaj problem. Ravnateljica Vesna Bulić Baketić kaže: "Jer je ovo toliko vrijedan lokalitet da će samo zajednička komunikacija od ovoga napraviti status kakav ovi podrumi to i zaslužuju."

Dioklecijanovi podrumi žude za temeljitom obnovom, no bez suglasnosti i jedinstva to se čini nemogućom misijom.