Tajna grafita u Puli: Tko je buntovnik koji je išarao grad? Na meti omražena cementara

"Cementara lupa noću!" U potpisu kvart Stoja, koji se godinama žestoko protivi radu tvornice.

Pročelnica Ureda gradonačelnika Pule Sanja Kantaruti kaže da su dijelom već sanirali štetu te da osuđuju takvu komunikaciju. "I takve stvari ne bi trebalo ponavljati", kaže.

Očevid su proveli i Grad i policija, a obzirom na to da je centar dobro pokriven kamerama, građani se nadaju da će počinitelj protiv kojeg je Grad već podnio prijavu brzo biti pronađen.

Kristian iz Pule rekao je da to nisu grafiti koji su umjetnost. "A ovo šaranje je uništavanje imovine i to je baš za zatvor", rekao je Kristijan, a slaže se i Marijana koja misli da je to ružno te da se u njeno vrijeme mladosti to nije radilo.

Iako su takvi grafiti već viđeni u kvartu tvornice, ovoga puta meta je strogi centar grada. Aleksandra otkriva da se takav natpis nalazio nasuprot Pošte, nastao je prije nekoliko godina. "Rukopis je isti", rekla je.

Emisije koje su dozvoljene pulskoj cementari daleko su više od graničnih vrijednosti drugih cementara u Hrvatskoj.

Dušica Radojčić, predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode, komentirala je cementaru: "Oni rade po zakonu i na temelju dozvole, te očito sa zakonom i sa tim dozvolama nešto nije u redu. Zakon treba mijenjati, ali to je dug proces, ali zato se dozvola može ukinuti ili mijenjati."

Inspektorat u akciji

Po nalogu Državnog inspektorata trenutno se provode mjere posebne namjene.

Pročelnica Kantarutti pojasnila jei: "Konstantno se provode mjerenja, no ona su dugotrajna kako bi se mogla utvrditi stvarna situacija. To će trajati godinu dana i kada budemo dobili konkretne rezultate mjerenja, onda možemo izaći s konkretnim mjerama."

Dušica Radojčić otkriva neugodne informacije: "Rade se mjerenja posebne namjene četiri puta po 15 dana u toku jedne godine kako bi se vidjelo jesu li emisije u skladu s propisima. Već prvo mjerenje je pokazalo više emisija nego što je dopušteno."

Ako se pokažu kontinuirano visoke emisije iznad zakonom dopuštenih, Grad ima temelj za tužbu. Može tražiti i zatvaranje postrojenja.

Dušica Radojčić navodi: "Cementara sad uvjerava ljude da će s vremenom uvesti plin, ali plin je trebalo uvesti odmah zato što se oni ne nalaze izvan grada, ovdje ima jako puno ljudi i već godinama se ljudi bune."

Štedi se, zaključuje Radojčić, na standardima zaštite okoliša i na novim tehnologijama. Pa sve djeluje kao sirovina postrojenja - dvije hrpe rasutog tereta koje samo čekaju da zapuše.