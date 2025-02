Nakon što je u četvrtak priveden na Prekršajni sud zbog napada na mažoretkinju, Alenu Šćuricu zabranjen je pristup žrtvi. Istodobno, sve više djevojaka na policiju dolazi svjedočiti o ponašanju direktora zagrebačkih mažoretkinja.

Uključivanje policije u slučaj ohrabrilo je mažoretkinje za svjedočenje.

"Puno mi znači jer vidim da nismo same. Mislim da je jednom trebao doći dan kad će se sve saznati", kaže za RTL Danas jedna bivša mažoretkinja.

U međuvremenu, javlja nam se još mažoretkinja s potresnim iskustvima.

"Kad sam se ispisivala, tad je mojoj mami rekao - ako bude zločesta, slobodno je lupite po guzici, hvala Bogu imate po čemu. Stalni komentari, 'narasle su ti sise, ti imaš baš male, ti baš velike'. To njegovo ulaženje u svlačionice kad god bi se presvlačile", govori nam ova bivša mažoretkinja.

"Uvijek je bio vulgaran prema nama i komentirao tijela djevojaka. Vrijednost moju mi je rušio. Mislila sam da nisam dovoljno vrijedna za ikoga. - Kako si uspjela tu percepciju promijeniti i jesi li je uopće promijenila? - Jesam, tako što sam se maknula iz Zagrebačkih mažoretkinja", govori još jedna djevojka.

I nakon godina šutnje skupila snage - progovoriti.

"On je manipulator i ne vidiš i ne shvaćaš taj problem. Neke cure i zarađuju od njega i rade za njega u uredu, možda ovise o njemu tako da ili ne govore ili se boje", kaže jedna djevojka.

"Mislim da se ne žele suočiti s njim, da je to najveći problem", mišljenje je druge djevojke.

Uz osudu, suradnju su otkazali Dinamo, Turistička zajednica i Grad Zagreb. Gradonačelnik podsjeća da, otkad je na vlasti, Zagrebačke mažoretkinje ne dobivaju sredstva iz proračuna.

"Što se nas tiče, apsolutno nikakve suradnje dok se stvar ne raščisti neće biti. Grad se ne može miješati u upravljanje bilo kojom udrugom jer su one autonomne udruge građana", kaže Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba.

Javljaju nam se i mažoretkinje koje staju u obranu Alena Šćurica - kažu, neprimjerenom ponašanju nikad nisu svjedočile.

"Uvijek se prvo pitalo nas, a onda njega. Jednostavno sve je radio za nas i uvijek je bio tu. Uvijek smo ga mogle pitati što god nas muči, rješavao je i privatne probleme djevojaka. Prošle je godine preko 30 cura odveo na drugi kraj svijeta, zbrinuo nas, vratio nas. Naši roditelji su nas pustili s njim iz razloga jer mu vjeruju", kaže jedna Zagrebačka mažoretkinja.

Kontaktirali smo Alena Šćurica, ali njegova tajnica poručuje da više neće davati izjave za medije.

Policija poziva sve djevojke koje su svjedočile ili bile izložene neprimjerenom ponašanju da im se s povjerenjem i bez straha obrate. I zaklada Solidarna nudi psihološku i financijsku pomoć.

"Prvo, one nisu krive za to što su doživjele. Potpuno razumijem da je to teško. Da treba hrabrosti. Zato molim i roditelje da svoje kćeri podrže u tome", kaže Ivan Blažević, predsjednik Zaklade za ljudska prava i soldiarnost - Solidarna.

I one koje ustaju protiv Šćurica i one koje ga podržavaju, imaju istu želju - da mažoretkinje kao simbol grada opstanu i nastave s kvalitetnijim radom zbog nekih novih djevojčica koje će ih naslijediti.