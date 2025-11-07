Plenković na Sudu u Zlataru: RTL Danas snimio premijera koji će svjedočiti, doznajemo o čemu je riječ

Zadnjeg dana veljače RTL Danas je doznao da je Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru tražilo istražni zatvor za 39-godšnjeg tokara zbog uvredljivih riječi premijeru Andreju Plenkoviću.

A danas je RTL Danas jedini uhvatio premijera na Općinskom sudu u Zlataru gdje svjedoči na suđenju tokaru koji je pisao ružne komentare.

Foto: Rtl Danas

U prolazu je samo našoj novinarki Ivani Ivandi Rožić dobacio "dobro ste informirani vidim".

'Go**no smrdljivo*

A što piše u optužnici?

"Na službenoj Facebook stranici štićene osobe predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića putem Facebook messengera uputio poruku sadržaja 'go**o smrdljivo. Treba te iz kože oderati.' što je istome preneseno, a koje riječi su kod imenovane osobe izazvale ozbiljan osjećaj straha i uznemirenosti za vlastiti život i sigurnost", piše.

Tužiteljstvo 39-godišnjaka tereti za četiri komentara protiv premijera koja su mu, kako piše u obrazloženju, izazvala strah.

"Da te bar Rus pogodio raketom u tu tvoju anemičnu glavu. Stop nasilju nad ženama, start nasilja nad osuđenom zločinačkom organizacijom HDZ. A ove u Hrvatskoj treba sustavno ubiti, go**o izdajničko", napisao je tokar.

Osumnjičeni tokar u svojoj obrani priznao je što je napisao i ispričao se. Živi na minimalcu pa ga je vijest – rekao je sudu – da će Hrvatska financirati BiH zdravstvo - jednostavno iživcirala pa je tako reagirao. Sud ništa nije uvažio - dobio je 30 dana zatvora, a zatim još i 30. Sad i optužnicu.

Odvjetnica koja je tokaru dodijeljena po službenoj dužnosti tada je bila zgrožena.

"Izricanjem istražnog zatvora zbog tako izražene riječi time se, to bi rekao Europski sud, polučuje tzv. 'chilling' efekt odnosno odvraćajući učinak. Smatram da je to jako opasno za demokratsko društvo jer time se vraćamo na postavke nekih prošlih komunističkih režima kada se zbog javno izrečene riječi nekoga pritvaralo i to je svakako jedan veliki, veliki korak nazad za demokraciju", rekla je odvjetnica Lidija Horvat.

