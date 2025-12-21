Kako je došlo do požara? Policija objavila detalje: Ovako je izgorio OPG u Ivanovom Selu

Policija je objavila rezultate očevida požara na OPG- koji je jučer, 20. prosinca oko 18.30 sati izbio u Ivanovom Selu kraj Grubišnog Polja. Vatra je zahvatila gospodarski objekt, u sklopu koje su se nalazile staja, štagalj i garaže.

Očevid su obavili policijski službenici uz pomoć inspektora za zaštitu od požara.

Utvrđeno je da je uzrok požara nestručno izvedene pomoćne elektroinstalacije, to jest produžni kabeli bili su spojeni jedan na drugi što je dovelo do kvara i zapaljenja. Vatra se potom proširila na sijeno i slamu, a zatim i na ostale objekte.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Golema materijalna šteta

Na teren su izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje te članovi lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Požar su stavili pod nadzor i spriječili njegovo daljnje širenje.

"Prema izjavi 65-godišnje vlasnice, u objektima su se nalazile bale sijena i slame, poljoprivredni alat i priključci, domaće životinje, osobni automobil i dva traktora. Sve je u potpunosti izgorjelo. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 25 tisuća eura. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba", stoji još u priopćenju PU bjelovarsko bilogorska.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasci savjetovali kako smanjiti rizik od požara: 'Nema potrebe da svijetle sami za sebe'