Orban iskreno o sudbini susjeda: 'Kolaps Ukrajine bio bi ozbiljan problem za Mađarsku'

Mađarski premijer Viktor Orbán izjavio je da Mađarska nema nikakav interes u kolapsu Ukrajine te upozorio da bi takav scenarij predstavljao ozbiljan problem za njegovu zemlju, piše Ukrainska pravda

U govoru čije je dijelove objavio na društvenoj mreži X (bivši Twitter), Orbán je poručio da bi pad Ukrajine bio „katastrofa za Mađarsku”.

„Kolaps Ukrajine bio bi ozbiljan problem za Mađarsku. Dakle, ne samo da Mađarska nema interes da se to dogodi, nego moramo učiniti mnogo kako bismo spriječili takav ishod“, rekao je Orbán.

Naglasio je kako je stabilnost susjedne zemlje iznimno važna za Mađarsku, među ostalim i zato što Budimpešta Ukrajini isporučuje električnu energiju i plin.

Orbán je istaknuo i da rat svakim danom slabi Ukrajinu, dodajući da je mir jedino što tu zemlju može ojačati.

„U međuvremenu, rat iz dana u dan slabi Ukrajinu. Mir je jedino što je može ojačati. Tko istinski stoji uz Ukrajinu, mora željeti mir – i mora ga željeti sada“, poručio je mađarski premijer.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih rasprava unutar Europske unije o nastavku potpore Ukrajini i mogućim rješenjima za okončanje rata.

