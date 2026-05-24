IMA I MRTVIH

Užasne scene sa Filipinima: Urušila se višekatnica, deseci zatrpanih, psi tragaju za preživjelima

Užasne scene sa Filipinima: Urušila se višekatnica, deseci zatrpanih, psi tragaju za preživjelima
Foto: Ted ALJIBE/AFP/Profimedia

24.5.2026.
16:45
danas.hr
Ted ALJIBE/AFP/Profimedia
Najmanje jedna osoba je poginula nakon urušavanja zgrade u izgradnji na Filipinima u nedjelju, objavile su nadležne službe, a spasioci i dalje tragaju za 21 nestalom osobom, javlja Reuters.

Nesreća se dogodila u gradu Angelesu, sjeverno od Manile, a filipinske vlasti pokrenule su istragu o uzrocima urušavanja ove višekatnice.

Spasilačkim ekipama u potrazi pomažu potražni psi, a koriste se i uređaji za detekciju otkucaja srca te teška mehanizacija.

Vlasti su potvrdile da je poginuo 65-godišnji malezijski državljanin, čije je tijelo pronađeno u susjednom hotelu koji je također oštećen prilikom urušavanja.

Pet osoba zatrpano ispod ruševina

Maria Leah Sajili, glasnogovornica regionalne vatrogasne službe, izjavila je na konferenciji za medije da je potvrđeno kako je pet osoba zatrpano pod ruševinama.

"Dvoje od njih komunicira sa spasiocima, dok stanje ostalih zasad nije poznato", dodala je.

Potraga se nastavlja, ali filipinske vlasti upozorile su da će operacija biti znatno otežana nakon što padne mrak.

Prema dokumentaciji, zgrada je trebala biti hotel s devet katova, no vlasti navode da je bazen građen na desetom katu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
