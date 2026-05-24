Užasne scene sa Filipinima: Urušila se višekatnica, deseci zatrpanih, psi tragaju za preživjelima

Najmanje jedna osoba je poginula nakon urušavanja zgrade u izgradnji na Filipinima u nedjelju, objavile su nadležne službe, a spasioci i dalje tragaju za 21 nestalom osobom, javlja Reuters.

Nesreća se dogodila u gradu Angelesu, sjeverno od Manile, a filipinske vlasti pokrenule su istragu o uzrocima urušavanja ove višekatnice.

Foto: TED ALJIBE/AFP/Profimedia

Spasilačkim ekipama u potrazi pomažu potražni psi, a koriste se i uređaji za detekciju otkucaja srca te teška mehanizacija.

Vlasti su potvrdile da je poginuo 65-godišnji malezijski državljanin, čije je tijelo pronađeno u susjednom hotelu koji je također oštećen prilikom urušavanja.

Pet osoba zatrpano ispod ruševina

Maria Leah Sajili, glasnogovornica regionalne vatrogasne službe, izjavila je na konferenciji za medije da je potvrđeno kako je pet osoba zatrpano pod ruševinama.

"Dvoje od njih komunicira sa spasiocima, dok stanje ostalih zasad nije poznato", dodala je.

Potraga se nastavlja, ali filipinske vlasti upozorile su da će operacija biti znatno otežana nakon što padne mrak.

Prema dokumentaciji, zgrada je trebala biti hotel s devet katova, no vlasti navode da je bazen građen na desetom katu.