PRIZORI UŽASA /

U silovitom ruskom napadu na Kijev urušila se zgrada: Ljudi zatočeni pod ruševinama

U silovitom ruskom napadu na Kijev urušila se zgrada: Ljudi zatočeni pod ruševinama
Foto: Roman PILIPEY/AFP/Profimedia

Dan ranije Rusija je tijekom dana dronovima napala ukrajinsku kritičnu infrastrukturu u zapadnim regijama zemlje, a u napadu je poginulo najmanje šest osoba

14.5.2026.
6:27
Tajana Gvardiol
Roman PILIPEY/AFP/Profimedia
Rusija je tijekom noći napala Kijev i druge dijelove Ukrajine dronovima i projektilima, pri čemu je oštećeno više zgrada u glavnom gradu, uključujući jednu stambenu zgradu koja se djelomično urušila, objavili su ukrajinski dužnosnici.

Načelnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko izjavio je da se dio stambene zgrade urušio u istočnoj gradskoj četvrti Darnickij te da bi ljudi mogli biti zatrpani pod ruševinama.

"Ljudi su pod ruševinama", napisao je Tkačenko na Telegramu, dodajući da su hitne službe su na putu prema mjestu događaja.

Nema službenih podataka o poginulima

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je o šteti u više dijelova grada, uključujući sjeverna predgrađa, gdje su ostaci drona pogodili dvije zgrade i izazvali požar u 12-katnom stambenom bloku. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke zapaljenih dijelova stambenih zgrada, no zasad nema službenih podataka o poginulima ili ozlijeđenima.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su ruski projektili tijekom noći bili usmjereni i na druge regije, uključujući Harkivsku, Sumsku i Černihivsku oblast na sjeveru zemlje te Poltavsku oblast u središnjoj Ukrajini. Ruski dronovi i navođene bombe gađali su i istočne te južne dijelove zemlje.

Dan ranije Rusija je tijekom dana dronovima napala ukrajinsku kritičnu infrastrukturu u zapadnim regijama zemlje, a u napadu je poginulo najmanje šest osoba, priopćili su ukrajinski dužnosnici.

RusijaRat U UkrajiniKijevNapadUrušavanje Zgrade
