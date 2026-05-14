U silovitom ruskom napadu na Kijev urušila se zgrada: Ljudi zatočeni pod ruševinama

Rusija je tijekom noći napala Kijev i druge dijelove Ukrajine dronovima i projektilima, pri čemu je oštećeno više zgrada u glavnom gradu, uključujući jednu stambenu zgradu koja se djelomično urušila, objavili su ukrajinski dužnosnici.

🤬 Russians have destroyed part of a residential building in Kyiv. Dozens of people are likely trapped under the rubble. pic.twitter.com/2nc9OmKM5h — Denys from Ukraine (@GlushkoDenys) May 14, 2026

Načelnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko izjavio je da se dio stambene zgrade urušio u istočnoj gradskoj četvrti Darnickij te da bi ljudi mogli biti zatrpani pod ruševinama.

Footage from Ukraine’s State Emergency Service shows rescuers pulling a person from the rubble of a multi-story residential building that collapsed after a Russian strike overnight in the Darnytskyi district of Kyiv. pic.twitter.com/30TKX0ZN6S — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 14, 2026

"Ljudi su pod ruševinama", napisao je Tkačenko na Telegramu, dodajući da su hitne službe su na putu prema mjestu događaja.

Nema službenih podataka o poginulima

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je o šteti u više dijelova grada, uključujući sjeverna predgrađa, gdje su ostaci drona pogodili dvije zgrade i izazvali požar u 12-katnom stambenom bloku. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke zapaljenih dijelova stambenih zgrada, no zasad nema službenih podataka o poginulima ili ozlijeđenima.

Foto: Roman PILIPEY/AFP/Profimedia

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su ruski projektili tijekom noći bili usmjereni i na druge regije, uključujući Harkivsku, Sumsku i Černihivsku oblast na sjeveru zemlje te Poltavsku oblast u središnjoj Ukrajini. Ruski dronovi i navođene bombe gađali su i istočne te južne dijelove zemlje.

Dan ranije Rusija je tijekom dana dronovima napala ukrajinsku kritičnu infrastrukturu u zapadnim regijama zemlje, a u napadu je poginulo najmanje šest osoba, priopćili su ukrajinski dužnosnici.