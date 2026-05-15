PSG-ov golman u središtu skandala: Glumica za odrasle mu poslala poruku, supruga odmah reagirala

Golman Paris Saint-Germaina Matvej Safonov jedan je od ključnih igrača u sezoni u kojoj je francuski klub osvojio domaće prvenstvo, a sada lovi i novi veliki cilj; trofej Lige prvaka, nakon što je prošle sezone po prvi put u klupskoj povijesti stigao do europskog naslova.

Uoči važne utakmice, Safonov se našao u središtu pažnje zbog neobične objave koja je stigla s društvenih mreža. Glumica iz filmova za odrasle, Mary Rock, javno mu je uputila poruku u kojoj mu je „ponudila motivaciju” za uspjeh u Ligi prvaka.

Prema njezinoj objavi, Safonov bi u slučaju osvajanja Lige prvaka dobio „posebnu nagradu”, dok je dodatno navela i niz simboličnih obećanja vezanih uz njegove obrane u finalu. Poruka je ubrzo postala viralna i izazvala brojne reakcije.

Na sve se potom oglasila i njegova supruga Marina, koja je u svojoj objavi odgovorila u ironičnom tonu.

'Glumica je mom mužu poželjela sreću u finalu Lige prvaka i obećala „vruću noć” za svaku obranu. Ona, međutim, ne zna da „vruču noć” kod nas znači gledanje televizije, rješavanje križaljki i gašenje svjetla u 23:30 jer ujutro mora na trening – napisala je Marina na društvenim mrežama.

Mary Rock je ranije istaknula kako joj je cilj bio motivirati ruskog vratara na svoj način te mu dati dodatni poticaj uoči završnice sezone, u kojoj PSG ima visoke ambicije na europskoj sceni.

Safonov je u PSG stigao iz Krasnodara uz odštetu od oko 20 milijuna eura, a njegov dolazak u Pariz pratile su i određene komplikacije iz privatnog života. Ruski mediji ranije su izvještavali o pravnim problemima vezanim uz alimentaciju i sudske postupke s bivšom suprugom.

Kako smo o tome već prije pisali, u tom je razdoblju bio suočen s ograničenjima putovanja zbog neriješenih financijskih obveza, a slučaj je privukao veliku pozornost javnosti. Iako su se okolnosti kasnije razriješile, cijela situacija ostavila je trag na početku njegove pariške epizode.

Safonov je kasnije ponovno sklopio brak, a njegova sadašnja supruga Marina Kondratjuk sada se povremeno javno oglašava u vezi s medijskim napisima koji prate njegov privatni život.