PRIPAZITE /

DHMZ upalio alarme za cijelu zemlju, evo gdje bi moglo biti najgore: 'Bit će obilnih pljuskova i grmljavina'

DHMZ upalio alarme za cijelu zemlju, evo gdje bi moglo biti najgore: 'Bit će obilnih pljuskova i grmljavina'
Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Screenshot DHMZ

Najviša temperatura zraka većinom će se kretati između 16 i 21 Celzijev stupanj

15.5.2026.
10:22
danas.hrHina
Luka Antunac/PIXSELL/Screenshot DHMZ
Zbog opasnih vremenskih prilika DHMZ je za cijelu Hrvatsku upalio žuti alarm, a za Kninsku regiju izdano je narančasto upozorenje što označava povećan rizik od snažnog grmljavinskog nevremena, obilne kiše i mogućih olujnih udara vjetra.

Lokalno će biti obilnih pljuskova i grmljavina osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran.

Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni.

Najviša temperatura zraka većinom će se kretati između 16 i 21 Celzijev stupanj.

Vrijeme za vikend

Subota će biti najoblačniji i najkišovitiji dan u sljedećih 5, 6 dana, kaže meteorologinja RTL-a Ana Bago Tomac. Osim kiše i obilnih pljuskova praćenih grmljavinom, osjetno će opet zahladnjeti. Tome će doprinositi jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar koji će se smirivati u nedjelju. Nedjelja će svakako biti sunčaniji dio vikenda, a lokalni pljuskovi mogući su uglavnom na istoku zemlje prijepodne i u gorju sredinom dana. Novi tjedan počet ćemo sunčanijim pa i malo toplijim vremenom. Temperatura će postupno rasti prema sredini tjedna, a lokalni pljuskovi opet u utorak.

Na Jadranu također subota će biti kišovitiji dio vikenda. Bit će vjetrovito uz jak sjeverozapadnjak, osobito prvi dio dana, a onda će postupno kiša slabjeti i premještati se dalje na jug. Od nedjelje više sunčanog vremena, ali ipak ne posve stabilno. Najizgledniji su pljuskovi u utorak, a dobra vijest je da će biti sve toplije!

