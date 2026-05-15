Ova žena ima ključnu ulogu kod Trumpa, zovu je ljudski printer: 'Jedino ste mi vi važni'

Natalie Harp (34), dugogodišnja izvršna pomoćnica američkog predsjednika Donalda Trumpa, navodno je glavna djelatnica Bijele kuće koja Trumpu pomaže u objavljivanju na njegovoj platformi Truth Social, objavio je Wall Street Journal (WSJ), a prenio Independent u srijedu.

Foto: ALEX WONG/Getty images/Profimedia

Harp, koja ističe kako joj je Trump spasio život, s društvenih mreža prikuplja snimke zaslona koje hvale predsjednika, podupiru teorije zavjere, osuđuju demokrate ili vrijeđaju protivnike te ih potom daje Trumpu na pregled.

Foto: Francis Chung - Pool Via Cnp/CNP via ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Nakon što Trump odobri sadržaj, Harp se prijavljuje na račun na Truth Socialu i objavljuje. To se često događa izvan radnog vremena, primjerice kasno navečer, tijekom vikenda ili praznika. Međutim, dužnosnici Bijele kuće za WSJ su istaknuli i kako predsjednik ponekad osobno objavljuje na platformi.

Ona stoji iza objave o Isusu i majmunima?

Podsjetimo, Trump je više puta izazvao bijes objavama za koje su mnogi ocijenili da su prevršile svaku mjeru. Nedavno je u fokusu bila slika stvorena umjetnom inteligencijom, koja je Trumpa prikazivala kao Isusa Krista. Oštre reakcije uslijedile su i nakon što je objavljen videozapis u kojem su bivši predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle Obama prikazani kao majmuni.

Foto: Truth Social/Screenshot

Bijela kuća je za "pogrešno" objavljivanje tog videa okrivila neimenovanog zaposlenika, dok je Trump tvrdio da je na spornoj slici prikazan kao liječnik, a ne Isus. Osobe upoznate sa slučajem kazale su za WSJ da je upravo Harp, po Trumpovom nalogu, objavila oba sporna sadržaja.

Foto: Truth Social/Screenshot

Direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung odbio je potvrditi je li Harp to doista učinila. "Ne raspravljamo o internim procedurama, ali nijedan drugi alat za društvene mreže nije bio učinkovitiji od Truth Sociala. Platforma nikad nije bila popularnija, a to je zato što predsjednik Trump američkoj javnosti nudi svoje nefiltrirane i izravne misli, a da ih pristrani mediji ne izvlače iz konteksta", objasnio je Cheung.

Foto: ALEX WONG/Getty images/Profimedia

WSJ tvrdi kako Harp potencijalne objave ne dijeli s Trumpovim suradnicima, već prvo isključivo traži predsjednikovo odobrenje, što navodno zna naljutiti druge dužnosnike.

Tko je Harp?

Prema pisanju medija, Harp za Trumpa radi najmanje od 2022. godine. Dvije godine prije toga, pozvao ju je da održi govor na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u znak podrške njegovoj zdravstvenoj politici "Right to Try"

Foto: RS/MPI/Capital pictures/Profimedia

Tamo je Harp, koja je ranije preživjela rak kostiju, kazala kako joj je Trumpova zdravstvena politika spasila život. Usporedila ga je s likom Jamesa Stewarta iz filma Divan život: "Ne bih danas bila živa da nije bilo vas."

Stručnjaci su kasnije propitivali njezinu tvrdnju. U razgovoru za The Washington Post poručili su kako vremenski okvir koji je navela i opis liječenja sugeriraju da Trumpova politika nije značajno, ili gotovo uopće, utjecala na njezino liječenje.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Kratko vrijeme vodila je emisiju na konzervativnom One America News Networku, a potom se pridružila Trumpovom timu. Ubrzo je stekla reputaciju besprijekorno odane suradnice, koja je prema navodima nosila laptop, a ponekad i printer, kako bi Trumpu pokazivala članke. Prema pisanju The New York Timesa (NYT), zbog toga je zaradila nadimak "ljudski printer".

Foto: Francis Chung - Pool via CNP/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Iako njezinu odanost mnogi smatraju vrijednom divljenja, navodno je dio Trumpovog kruga na njezino ponašanje gledao sa skepsom, pogotovo nakon što je slala pisma u kojima je izrazila duboku zahvalnost i divljenje predsjedniku.

"Vi ste sve što mi je važno", navodno je napisala Harp i Trumpa nazvala zaštitnikom i čuvarom, izvijestio je tada NYT.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump prodaje sve osim uspjeha: Od Biblija i zlatnih tenisica do mobitela po koje je otišao u Kinu