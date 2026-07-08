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Pogledajte gdje je Milanović stajao na zajedničkoj fotografiji NATO samita

Pogledajte gdje je Milanović stajao na zajedničkoj fotografiji NATO samita
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Foto: Screenshot Youtube DWS News

U Ankari se održava 36. samita NATO-a, na kojem su se okupili čelnici država i vlada članica Saveza kako bi raspravili o ključnim sigurnosnim izazovima

8.7.2026.
9:57
danas.hr
Screenshot Youtube DWS News
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Uoči početka službenog programa 36. samita NATO-a u Ankari, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i prva dama Emine Erdoğan ugostili su čelnike država i vlada članica Saveza te njihove supružnike na svečanom prijemu u predsjedničkoj palači Külliye.

Domaćini su prije svečane večere, koja je održana iza zatvorenih vrata, dočekivali svakog gosta pojedinačno na ulazu u palaču. Nakon kratkog pozdrava uslijedilo je fotografiranje Erdoğana i njegove supruge sa svakim izaslanstvom, a potom i tradicionalna zajednička fotografija svih sudionika summita.

Na njoj se nalazi i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, kojemu je pripalo mjesto u gornjem redu, na jednom od bočnih položaja.

Fokus samita u Ankari

Podsjetimo, u Ankari se održava 36. samita NATO-a, na kojem su se okupili čelnici država i vlada članica Saveza kako bi raspravili o ključnim sigurnosnim izazovima s kojima se suočava euroatlantsko područje.

U fokusu dvodnevnog sastanka nalaze se jačanje zajedničke obrane, nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu te stanje na Bliskom istoku nakon posljednje eskalacije sukoba.

Očekuje se da će čelnici usvojiti niz zajedničkih zaključaka kojima žele potvrditi jedinstvo Saveza i spremnost na odgovor na sve složenije sigurnosne prijetnje.

Nato SamitAnkaraZoran Milanović
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