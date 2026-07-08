Split ovog vikenda neće spavati! Građani podijeljeni: 'Postali smo stranci u svom gradu'

DRAMA U HORMUZU /
Doznajemo u kakvom su stanju hrvatski pomorci koji su bili na pogođenom brodu
Za dva dana Split postaje svjetsko središte elektroničke glazbe. Počinje 12. Ultra Europe Festival.
Park mladeži ugostit će jedno od najvećih međunarodnih glazbenih događanja.
"Evo živim u blizini. Već znamo kako to izgleda, zatvorimo prozore i upalimo klimu na najjače. U petak bude najteže, ali onda se već naviknemo i nema problema", kaže Ljubica iz Splita dok Jadranka dodaje:
"Od tih gostiju uopće nema nikakvog šušta ni gušta, uništavaju ovaj grad i mi smo postali stranci u svom gradu."