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STIŽU PARTIJANERI /

Split ovog vikenda neće spavati! Građani podijeljeni: 'Postali smo stranci u svom gradu'

Za dva dana Split postaje svjetsko središte elektroničke glazbe. Počinje 12. Ultra Europe Festival. 

Park mladeži ugostit će jedno od najvećih međunarodnih glazbenih događanja.

"Evo živim u blizini. Već znamo kako to izgleda, zatvorimo prozore i upalimo klimu na najjače. U petak bude najteže, ali onda se već naviknemo i nema problema", kaže Ljubica iz Splita dok Jadranka dodaje: 

"Od tih gostiju uopće nema nikakvog šušta ni gušta, uništavaju ovaj grad i mi smo postali stranci u svom gradu." 

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8.7.2026.
21:39
Kristina Čirjak
SplitUltra EuropeGrađaniPartijaneriUltra Europe Festival
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