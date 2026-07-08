Split ovog vikenda neće spavati! Građani podijeljeni: 'Postali smo stranci u svom gradu'

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STIŽU PARTIJANERI /

Za dva dana Split postaje svjetsko središte elektroničke glazbe. Počinje 12. Ultra Europe Festival.

Park mladeži ugostit će jedno od najvećih međunarodnih glazbenih događanja.

"Evo živim u blizini. Već znamo kako to izgleda, zatvorimo prozore i upalimo klimu na najjače. U petak bude najteže, ali onda se već naviknemo i nema problema", kaže Ljubica iz Splita dok Jadranka dodaje:

"Od tih gostiju uopće nema nikakvog šušta ni gušta, uništavaju ovaj grad i mi smo postali stranci u svom gradu."