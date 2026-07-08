Bračni par iz Zadra godinama ne spava zbog susjedovog psa: Sada su povukli drastičan potez

Prijavljivali su komunalnim redarima i zvali policiju, ali uzalud. Susjedov pas, tvrdi bračni bar iz Zadra, laje cijelu noć i ne da im spavati. Zbog toga su se odlučili na drastičan korak - štrajk glađu.

Zbog laveža, za kojega krive susjedovog njemačkog ovčara, bračni par Marić sa zadarskog Novog Bokanjca tvrdi da ne može spavati već tri godine, pa su u srijedu ujutro krenuli u štrajk glađu. "Ja sam pod tabletama, imam 77 godina, on 80. Je li nama potrebno da mi u svojoj kući nemamo mira od pasa?!", pita se Zorka Marić.

Supružnici kažu kako su oboje onkološki bolesnici i da se više nemaju snage boriti. "Počne od osam sati navečer, osam, pola devet, i do jutra.. Dođu mladi dečki, skupljaju se tu, popravljaju motore do pola noći.. Kad oni to počnu vrištat s motorima, pas vrišti kao da si ga na ražanj nabio što mi kažemo po naški", opisuje Zorka.

"Mi smo oboje dragovoljci Domovinskog rata, invalidi. Ja sam 90 posto invalid, drugi stupanj. Obje noge su mi metalne, a za ostalo prostatu, tumor na mjehuru i ostalo da ne govorim. Moja je žena imala totalnu operaciju, isto je otpisana. Mi ne tražimo ništa, samo mir noću. Mir i tišinu", dodaje njezin suprug Ivo.

Razgovarali smo s vlasnikom

Pozivaju se na gradsku odluku o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka prema kojoj je dugotrajan lavež neprihvatljiv, pa zadnje tri godine prijavljuju susjeda policiji i komunalnom redarstvu. I jedni i drugi su dolazili u nadzor više puta, ali nisu utvrdili ništa sporno.

"Njemački ovčar u tom trenutku nije lajao. Stvarno je bio druželjubljiv, i uredno čipiran, uredno cijepljen. I čak komunalni redar je u razgovoru s ostalim susjedima vidio da se to ne događa toliko često. Ali opet, razumijem situaciju u kojoj se nalazi obitelj Marić i mi smo tu da ako treba da češće obilazimo, mi ćemo obilaziti", pojasnio je Hrvoje Marić, pročelnik za komunalne djelatnosti Grada Zadra.

Dobrosusjedski odnosi između dviju obitelji koje stanuju na udaljenosti od 60-ak metara odavno su narušeni. Razgovarali smo i s vlasnikom četverogodišnjeg Thora. On kaže da je i on onkološki pacijent i da ne želi pred kameru. No kazao nam je isto tako da drugi u susjedstvu nisu omali problema s njegovim psom, da se nisu žalili, ali da je istina da ponekad zna zalajati za nekom mačkom ili motociklom u prolazu.

Pred kameru nisu htjeli ni u ostatku susjedstva, pa ni iz staračkog doma. Njima lavež, kažu, ne smeta. Marići, koje su danas primili u gradskoj upravi, ostaju pri svom, ali štrajk glađu su trenutačno stopirali. "Rekli su mi da će u roku od nedjelju dana to riješiti. E sad, vidjet ćemo hoće li ili neće. Ako ne bude, mi smo riješili ne samo u Zadru se žaliti, nego i u Zagrebu, pa ako treba i van granica", poručuje Ivo.

Komunalni redari su najavili i noćne obilaske Novog Bokanjca.