BEZ NADZORA /

Akita u Drnišu napala i ozlijedila policijskog psa: Vlasnik uhićen

Akita u Drnišu napala i ozlijedila policijskog psa: Vlasnik uhićen
Foto: Ilustracija: Katrin Windszus/imageBROKER/Profimedia

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 29-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku šibensko-kninske policije

1.6.2026.
10:00
Erik Sečić
Šibensko-kninska policija u petak je uhitila vlasnika (29) psa koji je dan ranije napao i ozlijedio službenog psa Ministarstva unutarnjih poslova (MUP).

Policajac izvan službe u četvrtak u 20.30 sati u Drnišu šetao je službenog psa u Ulici Petra Krešimira, kad im je prišao pas pasmine američka akita.

Bio je bez nadzora vlasnika te je napao i ozlijedio službenog psa.

Dovršeno kriminalističko istraživanje 

Odmah nakon toga, policija je poduzela sve mjere i radnje kako bi utvrdila identitet vlasnika psa, nakon čega je u petak priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. 

Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni 29-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku šibensko-kninske policije, a kaznena prijava  dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, piše u priopćenju objavljenom u ponedjeljak. 

