Akita u Drnišu napala i ozlijedila policijskog psa: Vlasnik uhićen

Šibensko-kninska policija u petak je uhitila vlasnika (29) psa koji je dan ranije napao i ozlijedio službenog psa Ministarstva unutarnjih poslova (MUP).

Policajac izvan službe u četvrtak u 20.30 sati u Drnišu šetao je službenog psa u Ulici Petra Krešimira, kad im je prišao pas pasmine američka akita.

Bio je bez nadzora vlasnika te je napao i ozlijedio službenog psa.

Dovršeno kriminalističko istraživanje

Odmah nakon toga, policija je poduzela sve mjere i radnje kako bi utvrdila identitet vlasnika psa, nakon čega je u petak priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni 29-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku šibensko-kninske policije, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, piše u priopćenju objavljenom u ponedjeljak.