Kada psa ostavljate samog kod kuće napravite ovo: 'Osjećat će se puno sigurnije'

Ostavljanje psa samog kod kuće rijetko je lagana odluka, bilo da se radi o odlasku na posao ili kratkom posjetu prijateljima. Iako zdravi odrasli psi općenito mogu biti sami između četiri i šest sati, s apsolutnim maksimumom od osam sati, mnoge vlasnike zabrinjava kako će se njihov ljubimac nositi s njihovom odsutnošću.

Budući da su psi po prirodi društvena bića, sasvim je normalno da osjećaju tjeskobu kada ostanu sami, osobito ako je to za njih novo iskustvo, piše Mirror.

@raisinghappydogs Leaving Your Dog Home Alone? Do THIS to Keep Them Calm! 🐶🏡 When you leave the house, you want your dog to feel relaxed—not anxious, agitated, or on high alert. If they have access to large windows facing the street or hallway, they’ll assume the role of Border Patrol 🚨—barking at every passerby, getting stuck in a cycle of adrenaline and stress. Instead, create a safe space🏡✨ for your dog while you're out. Whether it's a crate or a cozy enclosed room, make it a calm and comforting spot. Play sound-canceling music🎶 to drown out outside noises and help them truly rest. When you return, keep your energy level low and relaxed—your dog will mirror what you model! Bonus Tip: A calmer home-alone routine means a more relaxed dog throughout the day—whether greeting visitors or walking outside. Try it and let me know how it works and comment if you want me to send you the best music to leave on for your dogs and I will dm you! 🐾💙 #DogTraining #SeparationAnxiety #dogtrainingtips ♬ original sound - raisinghappydogs

Anksioznost od odvajanja

Anksioznost od odvajanja čest je problem s kojim se susreću mnogi vlasnici. Taj strah ne proizlazi iz neposluha, već iz panične reakcije psa na samoću.

Simptomi mogu biti raznoliki i često vrlo stresni i za psa i za vlasnika. Uobičajeni znakovi uključuju destruktivno ponašanje poput grizenja namještaja ili grebanja po vratima, pretjerano lajanje, zavijanje ili cviljenje pa čak i obavljanje nužde u kući unatoč tome što je pas inače naučen na čistoću. Važno je shvatiti da kažnjavanje takvog ponašanja neće riješiti problem, već ga može samo pogoršati jer pas ne stvara probleme namjerno, već iz straha. Stoga je ključno naučiti ljubimca da se osjeća sigurno i smireno kada ostaje sam.

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Kako smanjiti stres kod psa?

Sarah Hodgson, iskusna trenerica pasa, savjetnica za ponašanje kućnih ljubimaca i autorica, podijelila je svoje ključne savjete za smanjenje separacijske anksioznosti. U jednom od svojih videa na TikToku, otkrila je ključnu stvar koju treba uzeti u obzir prilikom ostavljanja psa samog. "Kada izlazite iz kuće, želite da pas bude opušten", objasnila je i dodala: "Ne želite da se osjeća uznemireno, tjeskobno ili agresivno."

Zatim je istaknula tri ključna koraka koja svaki vlasnik može primijeniti.

1. Stvorite siguran i miran prostor

Prvi i možda najvažniji korak jest stvaranje sigurnog i umirujućeg okruženja. Hodgson upozorava da ostavljanje psa u sobi s velikim prozorima koji gledaju na ulicu ili prometno dvorište može potaknuti neželjeno ponašanje. U takvoj situaciji, pas će, kako kaže, "preuzeti ulogu granične patrole", što znači da će na svaki zvuk ili pokret reagirati na teritorijalan način, lajanjem i uznemirenošću.

Umjesto toga, preporučuje stvaranje ugodnog i sigurnog kutka, poput udobnog kreveta u mirnijem dijelu stana ili čak korištenje boksa ako je pas na njega pozitivno naviknut. Cilj je da se pas u tom prostoru osjeća zaštićeno, a ne izloženo.

2. Smanjite vanjske podražaje

Drugi savjet odnosi se na zvučnu izolaciju. Buka s ulice, zvukovi susjeda ili prolazak drugih životinja mogu biti veliki izvor stresa za psa koji je sam. Kako bi se ti podražaji sveli na minimum, Hodgson predlaže korištenje umirujuće glazbe, radija ili takozvanog "bijelog šuma" koji će prigušiti vanjske zvukove. Stvaranje mirne zvučne kulise pomaže psu da se opusti i ne bude stalno na oprezu.

3. Održavajte smirenu energiju

Treći savjet odnosi se na ponašanje samih vlasnika. Hodgson naglašava važnost održavanja smirenosti prilikom povratka kući. Iako je prirodno osjećati radost pri ponovnom susretu, pretjerano uzbuđen pozdrav može psu poslati krivu poruku. "Kada se vratite, želite da to bude radosna prigoda, ali održavajte svoju energiju smirenom i pas će zrcaliti ono što vi pokazujete", savjetuje Hodgson. Smiren povratak normalizira situaciju i uči psa da odlazak i dolazak vlasnika nisu dramatični događaji.

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Savjeti za lakše privikavanje

S preporukama Sare Hodgson slaže se i Dogs Trust, vodeća britanska dobrotvorna organizacija za dobrobit pasa. Oni također ističu važnost postupnog navikavanja psa na samoću.

Preporučuju da se započne s vrlo kratkim razdobljima odvojenosti dok je vlasnik još u kući, postupno produžujući vrijeme. Korištenje dječjih ogradica može pomoći psu da se navikne biti u drugoj prostoriji. Također, važno je osigurati psu dovoljno fizičke i mentalne stimulacije prije ostavljanja. Duga šetnja ili igra pomoći će psu da se umori i lakše opusti tijekom odsutnosti vlasnika.

Pas koji se osjeća sigurno dok je sam bit će smireniji i u drugim situacijama, poput dočekivanja gostiju ili odlaska u šetnju.

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