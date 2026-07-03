'Veliki psi u malom tijelu': Tko bi odolio vašim prekrasnim najboljim prijateljima

Westie, mali bijeli terijer, sve je omiljeniji kućni ljubimac u hrvatskim domovima. Riječ je o pasmini West Highland White Terrier koja potječe iz Škotske i lako se prepoznaje po snježno bijeloj dlaci te vedrom, živahnom pogledu.

Ovi psi su mali, ali puni energije, poznati po svojoj inteligenciji, znatiželji i izraženom karakteru. Zbog svoje hrabrosti i samouvjerenosti često djeluju kao "veliki psi u malom tijelu", a pritom su iznimno privrženi svojim vlasnicima. Idealni su za aktivne pojedince i obitelji, ali se uz dovoljno šetnje i pažnje dobro snalaze i u životu u stanu. Ljudi ih posebno vole zbog njihove razigranosti, topline i sposobnosti da brzo osvoje srca svih članova kućanstva.

Poslali ste nam brojne fotografije vaših westija, a mi smo teška srca izdvojili njih 40. Pogledajte u galeriji ove preslatke psiće.