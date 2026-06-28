Veterinari upozoravaju: Ove četiri pasmine pasa posebno su ugrožene na velikim vrućinama

Dok se borimo s visokim temperaturama, a žestoki toplinski val zahvaća veći dio zemlje i Europe, dobrotvorna organizacija za zaštitu životinja RSPCA (Kraljevsko društvo za sprječavanje okrutnosti prema životinjama) izdala je hitno upozorenje vlasnicima kućnih ljubimaca. Posebno su pozvali na dodatan oprez vlasnike četiriju pasmina pasa, naglašavajući kako su one iznimno osjetljive na bolesti povezane s visokim temperaturama.

Iako svaki pas može doživjeti toplotni udar u ekstremnim uvjetima, pasmine s ravnim, odnosno kratkim njuškama, spadaju u najrizičniju skupinu. Njihovi skraćeni dišni putevi znatno im otežavaju učinkovito hlađenje dahtanjem, što je ključni mehanizam termoregulacije kod pasa.

Pasmine s najvećim rizikom

Dobrotvorna udruga za dobrobit životinja ističe kako bi vlasnici mopsa, francuskih buldoga, shih tzua i boksera trebali biti osobito pažljivi tijekom vrućih razdoblja. RSPCA upozorava da se brahicefalne, odnosno kratkonose pasmine, suočavaju sa znatno većim rizikom od razvoja toplotnog udara u usporedbi s drugim psima.

Njihova anatomska struktura, koja uključuje skraćenu lubanju i sužene dišne putove, čini ih manje sposobnima za podnošenje visokih temperatura. Problem je dodatno naglašen činjenicom da se mnogi slučajevi pregrijavanja ne događaju samo kada su psi ostavljeni u vrućim vozilima, već i tijekom običnih šetnji ili vježbanja po toplom vremenu, kako je otkrilo istraživanje koje je istaknuo Royal Veterinary College. Uz ove pasmine, pojačan rizik imaju i pretili te stariji psi.

Kako prepoznati znakove toplotnog udara

Prema Britanskoj veterinarskoj udruzi, toplotni udar kod pasa može se razviti iznimno brzo i uvijek ga treba tretirati kao hitan veterinarski slučaj. Prepoznavanje ranih znakova može spasiti život ljubimca. Upozoravajući simptomi uključuju prekomjerno i teško dahtanje, otežano disanje, pojačano slinjenje, letargiju i opću slabost. U težim slučajevima može doći do povraćanja i kolapsa, piše Mirror.

Čim se primijeti bilo koji od ovih znakova, ključno je reagirati odmah.

Preventivne mjere i prva pomoć

RSPCA preporučuje vlasnicima da izvode pse u šetnju tijekom najhladnijih dijelova dana, poput ranog jutra ili kasne večeri. Potrebno je izbjegavati naporne vježbe i igre, osigurati stalan pristup svježoj vodi za piće te uvijek imati na raspolaganju hladno i sjenovito mjesto za odmor. Dobrotvorna organizacija također naglašava da se psi nikada ne smiju ostavljati u parkiranom automobilu, čak ni na kratko, jer temperature u vozilu mogu porasti na opasne razine unutar samo nekoliko minuta.

Stručnjaci upozoravaju da je brza reakcija ključna ako pas počne pokazivati znakove pregrijavanja. Preporuka je odmah premjestiti ljubimca u hladovinu, ponuditi mu svježu, hladnu vodu (ali ne ledenu) i započeti s hlađenjem tijela. Psa se može polijevati mlakom vodom, s posebnim naglaskom na šape i trbuh. Nakon pružanja prve pomoći, nužno je odmah potražiti pomoć veterinara ako se sumnja na toplotni udar.

Emily Hall, predavačica i vodeća istraživačica toplotnog udara kod pasa na Royal Veterinary Collegeu, izjavila je za Britansku veterinarsku udrugu rekla je da psi umiru u vrućim automobilima i tijekom šetnji na visokim temperaturama. "Vlasnici moraju izbjegavati poznate okidače za bolesti povezane s vrućinom, osobito tijekom toplinskih valova. Ako ste u nedoumici, nemojte izlaziti."

"Ako postoji zabrinutost da se pas pregrijao, naš je savjet: prvo ohladite, zatim transportirajte. Što duže dopuštamo da naši psi ostanu vrući, to nastaje veća šteta, povećavajući rizik od smrtonosnog ishoda toplotnog udara", dodala je.

Stoga je odgovornost svakog vlasnika psa da tijekom ljetnih mjeseci bude svjestan opasnosti i poduzme sve potrebne mjere kako bi zaštitio svog ljubimca. Planiranje unaprijed, poznavanje simptoma i brza reakcija mogu spriječiti tragediju i osigurati da naši četveronožni prijatelji ostanu sigurni i zdravi.

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