Stoljećima je čuvao stada, a danas je obiteljski pas: Ravan je protivnik vukovima

Tornjak, impozantni pastirski pas autohton s planinskih područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske, sve se češće odabire za cijenjenog obiteljskog člana. Njegovu moćnu vanjštinu odlikuje miran i iznimno odan karakter.

Ova drevna pasmina, koja je u jednom razdoblju bila na rubu izumiranja, danas doživljava porast popularnosti, a razlozi leže u jedinstvenom spoju hrabrosti i nježnosti.

Foto: Pola Križevac

Čuvar planinskih pašnjaka

Povijest tornjaka duboko je ukorijenjena u tradiciji stočarstva. Prvi pisani zapisi koji spominju ovu pasminu datiraju iz 11. stoljeća, što potvrđuje njezinu dugu prisutnost na ovim prostorima. Ime pasmine potječe od riječi "tor", ograđenog prostora za stoku, što izravno ukazuje na njezinu primarnu ulogu, piše The Dogster.

Generacijama je tornjak bio nezamjenjiv čuvar koji je samostalno štitio stada od grabežljivaca poput vukova i medvjeda. Njegova je hrabrost poslovična, a prema tradiciji, "tornjak koji čuva svoje stado ravan je protivnik dvama vukovima". S padom tradicionalnog stočarstva, pasmina je u 20. stoljeću gotovo nestala, no spašena je zahvaljujući naporima entuzijasta koji su 1972. godine započeli projekt revitalizacije.

Foto: Pola Križevac

Snaga i nježnost u jednom

Tornjak je velik i snažan pas, ali istovremeno elegantan i skladne, gotovo kvadratične građe. Mužjaci dosežu visinu od 65 do 70 centimetara, dok su ženke neznatno niže. Težina im se kreće između 35 i 50 kilograma, ovisno o spolu i konstituciji. Njegovo najupečatljivije obilježje je duga i gusta dlaka s gustom poddlakom, koja mu pruža izvrsnu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Iako je osnovna boja najčešće bijela, karakteriziraju ga raznobojne oznake koje su u prošlosti pomagale pastirima da ga u sumrak razlikuju od vuka.

Unatoč impresivnoj pojavi, njegov je temperament izrazito stabilan, miran i samouvjeren. Prema svojoj obitelji iznimno je privržen, odan i nježan, a posebno je strpljiv i zaštitnički nastrojen prema djeci. Prema strancima je suzdržan i oprezan, što ga čini odličnim čuvarom, ali nije bezrazložno agresivan. Njegov zaštitnički instinkt je urođen i djelovat će odlučno samo ako osjeti stvarnu prijetnju.

Foto: Pola Križevac

Odgovornost za iskusne vlasnike

Držanje tornjaka predstavlja značajnu odgovornost za vlasnika. Ovo nije pasmina prikladna za život u malom stanu; njezina veličina i razina energije zahtijevaju prostor. Idealan dom za tornjaka je kuća s velikim i sigurno ograđenim dvorištem. Iako voli boraviti vani, čak i na snijegu, on je pas koji treba blizinu svoje obitelji i loše podnosi izolaciju. Zbog visoke inteligencije i neovisne naravi, tornjak zahtijeva iskusnog vlasnika koji će mu pružiti dosljedan i čvrst, ali pravedan odgoj. Rana socijalizacija ključna je za razvoj u staloženog psa.

Foto: Pola Križevac

Što se tiče prehrane, tornjak je prilično skroman. Za razliku od mnogih velikih pasmina, ne odgovara mu prehrana s izrazito visokim udjelom proteina, što je posljedica povijesne prilagodbe. Sklon je debljanju pa je kontrola porcija ključna za očuvanje zdravlja. Njegova gusta dlaka zahtijeva redovito četkanje.

Tornjaci su općenito vrlo zdrava pasmina s dugim životnim vijekom za tako velikog psa, koji se obično kreće od 10 do 14 godina.

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