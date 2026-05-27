Vlasnici često ne shvate dok ne bude prekasno: Provjerite ljubimca nakon svake šetnje

Toplije vrijeme i duže šetnje u prirodi mogu potaknuti dramatičan porast broja buha, krpelja i glista u proljeće i ljeto. Mnogi vlasnici pasa, nažalost, ne prepoznaju simptome sve dok se zaraza već ne proširi, upozoravaju stručnjaci. Toplije vrijeme i raniji početak sezone parazita, potaknut iznadprosječno toplom zimom, stavljaju dodatni naglasak na potrebu za pojačanim oprezom i prevencijom.

Dr. Sean McCormack, glavni veterinar jednog brenda za pseću hranu u razgovoru za Daily Star istaknuo je najveće prijetnje s kojima se vlasnici suočavaju, znakove upozorenja koje mnogi previde te jednostavne mjere koje mogu pomoći u zaštiti pasa tijekom sezone najveće aktivnosti parazita. Njegovi savjeti posebno su relevantni i za Hrvatsku, gdje stručnjaci također upozoravaju na raniji početak sezone krpelja.

Krpelje provjeravajte odmah nakon svake šetnje

Jedna od najvećih prijetnji koju vlasnici često podcjenjuju su krpelji, pogotovo tijekom toplijih mjeseci kada psi provode više vremena u visokoj travi, šumama i parkovima. Problem s krpeljima nije samo u iritaciji koju uzrokuju, već i u ozbiljnim bolestima koje mogu prenijeti na životinje i ljude. Budući da se hvataju tiho i bezbolno, vlasnici često ne shvate da je njihov pas pokupio krpelja sve dok ne bude prekasno.

"Jedna od najboljih navika koju vlasnici mogu usvojiti tijekom ljeta jest brzi pregled cijelog tijela psa nakon svake šetnje, osobito ako je pas boravio u travi ili gustom raslinju. Rano uočavanje krpelja čini ogromnu razliku", naglasio je dr. McCormack.

Za pse je iznimno opasna babezioza (piroplazmoza), bolest koja može biti smrtonosna ako se ne liječi na vrijeme. Zato je temeljit pregled dlake i kože, s posebnim naglaskom na područja između prstiju, oko ušiju i njuške, neizostavan dio rutine.

Buhe nisu samo vanjski problem

Topliji ljetni uvjeti stvaraju savršeno okruženje za razmnožavanje buha. Jednom kada uđu u dom, mogu se brzo proširiti po tapeciranom namještaju, tepisima i posteljini. Jedna jedina buha može se pretvoriti u veliku zarazu jer jajašca ne ostaju samo na životinji, već padaju u okolinu gdje se neprimjetno nastavljaju razvijati.

"Mnogi psi neće odmah pokazati dramatične simptome, osobito u ranim fazama. Zato su prevencija i redoviti pregledi toliko važni tijekom toplijih mjeseci", objasnio je dr. McCormack. Svrbež, češanje, crvenilo kože i gubitak dlake najočitiji su znakovi, no ponekad su oni vidljivi tek kad je problem već eskalirao.

Foto: Pexels

Suptilni znakovi glista

Tijekom proljeća i ljeta psi prirodno više istražuju. U interakciji su s više životinja, piju iz lokvi ili stajaćih voda i provode više vremena na otvorenom, što sve može povećati izloženost unutarnjim parazitima. Mnogi vlasnici nisu svjesni da prisutnost glista nije uvijek očita. Psi mogu nositi crijevne parazite bez pokazivanja teških simptoma.

"Suptilni znakovi poput manjka energije, probavnih smetnji, povlačenja stražnjice po podu (sanjkanje), nadutosti ili promjena u apetitu ponekad mogu upućivati na probleme s parazitima", rekao je dr. McCormack. Redovita dehelmintizacija (čišćenje od unutarnjih parazita) ključna je ne samo za zdravlje životinje, već i za zdravlje ljudi, jer se neki paraziti mogu prenijeti na čovjeka.

Osnažite otpornost prehranom i odgovornom prevencijom

Opće zdravlje psa uvelike utječe na njegov imunološki sustav i ukupnu otpornost. Kvalitetna prehrana sama po sebi neće spriječiti parazite, ali može podržati zdravlje kože, razinu energije i oporavak ako se pas razboli. Psi s lošom prehranom ili postojećim zdravstvenim problemima mogu se teže nositi s iritacijom kože, upalama i oporavkom od bolesti povezanih s parazitima.

Preventivni tretmani su važni, ali vlasnici bi ih trebali koristiti odgovorno i pažljivo slijediti savjete veterinara. Na tržištu je dostupan širok spektar proizvoda, od spot-on pripravaka (ampula) i antiparazitskih ogrlica do tableta i sprejeva.

Izbor sredstva treba prilagoditi životnim navikama ljubimca. Raste i svijest o utjecaju koji neki lijekovi protiv parazita mogu imati na okoliš, osobito ako se isperu u vodene tokove nakon plivanja ili kupanja. Zbog toga se preporučuje izbjegavanje plivanja psa neposredno nakon primjene određenih tretmana te korištenje samo onih lijekova koji su zaista potrebni.

Brzi dvominutni pregled nakon šetnje zaista može učiniti razliku. Pretraživanje dlake, provjera šapa i ušiju, češće pranje posteljine tijekom ljeta i praćenje bilo kakvih promjena na koži mogu pomoći vlasnicima da lakše uoče probleme. Parazite je puno lakše riješiti kada se otkriju rano, a ljeto je razdoblje kada vlasnici moraju biti najoprezniji jer se rizik od izloženosti značajno povećava.

POGLEDAJTE GALERIJU