Trump je u Ankari dobio sve što je tražio, na listi pobjednika našla su se još dva imena

Nakon napetog summita NATO saveza u Ankari, američki predsjednik Donald Trump promijenio je ploču. Iako je jutro započeo s oštrim kritikama na račun saveznika, sastanak je napustio zadovoljan, ustvrdivši kako mu je dao vjeru da se članice ipak mogu promijeniti, prvenstveno po pitanju ulaganja u obranu. No, iza kulisa diplomatskog uspjeha odvijala se prava drama.

Konferencija za medije američkog predsjednika, održana u najvećoj knjižnici u Turskoj unutar raskošne predsjedničke palače Recepa Tayyipa Erdogana, kasnila je puna dva sata i izazvala potpunu pomutnju.

Reporterka Ana Mlinarić, koja je summit pratila uživo iz Ankare, svjedočila je kaosu. Najprije su Trumpovi obavještajci ispraznili cijeli prostor kako bi ga detaljno pretražili. Nakon toga, u dvoranu je pušten prevelik broj ljudi, zbog čega su sigurnosne službe morale nasilno gurati novinare van kako bi oslobodile evakuacijske koridore, jer stepenice nisu bile prohodne.

Unatoč napetostima koje su obilježile jutro, lideri su se na kraju ipak usuglasili oko teksta završne Deklaracije. Zanimljivo, u njoj se po prvi put ne navodi gdje će se idući sastanak održati.

Saveznici, naime, razmišljaju o povratku na stari model održavanja summita svake dvije godine, kao što je bio običaj prije rata u Ukrajini. Mnogi smatraju da često testiranje jedinstva, dok god je Trump u Bijeloj kući, dugoročno šteti NATO savezu.

Pobjednici povijesnog sastanka

Kada se podvuče crta, jasno je tko je iz Ankare otišao s osmijehom na licu. Analitičari se slažu da su tri ključne figure apsolutni pobjednici ovog, kako ga mnogi nazivaju, povijesnog sastanka.

Na prvom je mjestu bez sumnje Donald Trump. Dobio je apsolutno sve što je tražio od europskih lidera. Osigurao je obećanje o povećanju potrošnje na obranu, ali i zajednički, čvrst stav oko Irana. U deklaraciji sada stoji da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje te da prolaz kroz Hormuški tjesnac mora ostati slobodan. Time je Trump dobio potvrdu svoje politike od saveznika koji su ga ranije kritizirali.

Domaćin, turski predsjednik Erdogan, također se može upisati među pobjednike. Vješto se pozicionirao kao ključni most između Trumpa i ostatka NATO saveza, ali i kao posrednik između Saveza i zaljevskih zemalja, čija su četiri predstavnika bila gosti na najvišoj razini.

Od Trumpa je dobio i konkretno obećanje o ukidanju sankcija turskoj državnoj instituciji za uvoz i izvoz oružja, koje su Turskoj nametnute zbog kupnje ruskog obrambenog sustava S-400. Otvoren mu je i put za razgovore o kupovini američkih borbenih aviona.

Treći koji je profitirao je Mark Rutte, šef NATO saveza. U iznimno napetoj atmosferi uspio je izbalansirati između Trumpovih zahtjeva i interesa ostalih saveznika te osigurati da sastanak prođe bez većih diplomatskih skandala, čime je sačuvao privid jedinstva u ključnom trenutku.