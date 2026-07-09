Odvjetnik mu proziva pravosuđe, a Martinjak kaže: 'Kad nekom slomite nos, dobije podljeve, on to nije imao...'

OD RINGA DO ZATVORA /

Nakon izlaska iz istražnog zatvora javnosti se obratio višestruki svjetski prvak u boksu bez rukavica Marko Martinjak. Tvrdi da je nezasluženo završio iza rešetaka, kaže da je iz svega izvukao životnu lekciju, a govorio je i o sudskom postupku te nastavku sportske karijere.

Martinjak je uhićen nakon što je na malonogometnom turniru, tijekom verbalnog sukoba, udario Tomislava Mrkonjića glavom i nanio mu teške tjelesne ozljede. Mjesec dana proveo je u istražnom zatvoru.

'Jednostavno sam znao da trebam izaći jer sam nezasluženo zatvoren. Ali spoznao sam neke stvari o sebi, neke stvari su mi pomogle u pogledu na život i svijet', rekao je Martinjak.

On i njegov odvjetnički tim smatraju da pravosuđe u ovom slučaju nije bilo neovisno, već pod utjecajem javnosti.

'Notorna je činjenica da je u slučaju gospodina Martinjaka došlo do bitnog iskakanja od uobičajene prakse. Zbog jednog nesportskog događaja, za koji se gospodin ispričao, nije bilo potrebe za tolikom hajkom koja se vrlo vjerojatno odrazila na sudsku odluku o tome koliko je događaj bio zastrašujući', rekao je njegov odvjetnik Bojan Opačić.

Optužnica još nije podignuta

Martinjak i dalje tvrdi da posljedice njegova udarca nisu bile onakve kakvima su predstavljene.

'Sad ću biti brutalno direktan. Kada čovjeku slomite nos, dobije podljeve. Hoćete li mi, molim vas, objasniti na kojim je fotografijama on imao podljeve?', poručio je.

Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što njegov odvjetnik osporava.

'To je jedna od osnova koja je bila potpuno besmislena. On se odmah pokajao, izrazio kajanje u DORH-u i na sudu te nije postojala realna opasnost da bi bilo što ponovio', rekao je odvjetnik.

Martinjak je ranije osuđivan za više kaznenih djela, među kojima i razbojništvo, no tvrdi da je to iza njega.

'Ja sam prije svega profesionalni sportaš, nisam kriminalac, što sam naglasio i na sudu. Nažalost, mediji su me razapeli zbog onoga što je bilo prije deset godina. Mislim da se čovjek može promijeniti', rekao je.

Optužnica protiv Martinjaka još nije podignuta. Iz Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu poručuju da je postupak i dalje u tijeku.