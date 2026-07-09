Marko Martinjak nakon izlaska iz pritvora: 'Najteže mi je bilo odvajanje od supruge i djece'

Marko Martinjak oglasio se nakon izlaska iz pritvora te poručio kako se dobro osjeća i kako mu je cijela situacija donijela određenu životnu lekciju.

Istaknuo je da je tijekom 30 dana provedenih u pritvoru trenirao, čitao knjige, igrao šah i gledao televiziju, a najteže mu je, kaže, palo odvajanje od obitelji.

"Znao sam da sam nezasluženo zatvoren, ali pomoglo mi je u nekim pogledima. Sve je stvar glave", rekao je Martinjak, dodavši da je posebno zahvalan supruzi i roditeljima koji su se borili za njega.

Zahvalio je i ljudima koje osobno ne poznaje, a koji su mu slali poruke podrške i novac za kantinu.

Njegov odvjetnik potvrdio je kako protiv Martinjaka zasad nema optužnice. Govoreći o budućnosti, Martinjak se dotaknuo i sportskih ciljeva te najavio nastavak rada.

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